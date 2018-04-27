母親節檔期 百貨公司大方送

高雄大遠百全館累滿5000元送600元、13大銀行單筆分期刷滿6000加送300元，再享麗星郵輪寶瓶星號宮古那霸假期5天4夜1人中獎2人同行大抽獎；還攜手壽山動物園歡迎認購公益車票。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

上半年百貨年度盛事，母親節檔期火熱開打，各家祭出超殺優惠外，更有好禮獎不完。夢時代就送「夢幻好禮」1年份到府居家清潔、漢神本館及漢神巨蛋犒賞媽咪遨遊菲律賓、日本，大遠百則推麗星郵輪遊程。

漢神巨蛋1樓化妝品滿3000送300至5月13日，總抽獎祭出5天4夜「四國YOSAKOI祭典套裝行程雙人遊」計32個名額，大手筆送每人萬元團費。漢神百貨滿2000元可抽菲律賓愛尼島拉根島渡假村5天4夜雙人行程，價值高達17.7萬。

夢時代及高雄統一時代百貨至5月16日，全館指定店櫃消費3000元送300元，再抽到府居家清潔服務1年份、電動自行車、Dyson三合一涼暖空氣清淨機。

高雄大遠百全館累滿5000元送600元、13大銀行單筆分期刷滿6000加送300元，再享麗星郵輪寶瓶星號宮古那霸假期5天4夜1人中獎2人同行大抽獎；還攜手壽山動物園歡迎認購公益車票。

SOGO百貨5月13日前滿5000送500元，加上指定銀行刷卡4％金喜刷、FriDay現折360元優惠，最高回饋21％。新光三越三多店、左營店29日前持貴賓卡消費滿5000送200元。大立百貨29日前1F化妝品滿5000贈500元，再抽高級住宿券。

另外，帕莎蒂娜烘焙坊母親節蛋糕「維納斯」5月6日前預購享85折，旗下餐廳推出限定套餐或餐點提供5種精緻海陸主菜選擇。亞尼克蛋糕高雄2店在漢神商圈開幕，「馨花語」等蛋糕30日前預購享9折。

(中國時報)

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