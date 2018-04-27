台北燈節 明年北移行旅廣場

2018年04月27日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上任後將「台北燈節」移師西區，已連續2年在西門町、北門周邊舉辦。但市議員潘懷宗不滿活動規畫不佳，交通壅塞、垃圾等社會成本高，民眾怨聲載道。對此，北市觀傳局長陳思宇說，明年還是在西區舉辦，並考慮北移台北行旅廣場，將西門町人潮引到台北車站。

潘懷宗26日議會教育部門質詢指出，柯文哲主打「西區門戶計畫」政績，但民眾根本無感，市府根本在「自嗨」。燈節連2年移師西區，不僅花5000多萬預算，今年9天活動耗費2738名警力，環保局更出動1625名人力，清出7萬7790公斤垃圾。

他進一步說，燈節活動規畫明顯不佳，今年觀傳局將北門廣場納入燈區範圍，取消北門到延平北路的行穿線，讓行人過馬路需繞路，導致不少行人直接違規穿越，附近交通也大打結；甚至柯文哲到場點燈也被擠到忠孝西路，維安受影響。

潘懷宗說，北市研考會去年針對台北燈節做過民調，當時有40.8％民眾不滿場地太小過於擁擠，30.9％認為交通太壅塞，23.4％覺得行走動線規畫不理想。今年民眾仍持續抱怨，「怎麼拍照都是人」，不解市府為何硬要在狹小的西門町舉辦大型燈節，要求觀傳局明年確實改善。

陳思宇表示，台北燈節最大的優勢就是「街區中的燈節」，針對交通動線、環保等問題，今年已有改善，明年還是在西區舉辦，可能將台北行旅廣場納入。

(中國時報)