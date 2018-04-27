凹子底立體停車場BOT案 簽約

2018年04月27日 04:12 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

凹子底立體停車場BOT案26日簽約，以經營台鋁打開知名度的MLD都會生活開發公司，將以台鋁為成功經驗，斥資22至25億元，興建地下4層的停車場及地面結合書局、影城、超巿的複合式生活商場，預計3至4年內完工啟用。

「凹子底地區停35用地BOT案」26日由高雄巿代理巿長許立明與MLD董事長宋辰鏞簽約，透過引進民間資金投資興建，在不增加政府財政負擔下，增加公共停車空間。許立明笑說「他不擔心MLD蓋停車場，比較擔心宋董會花太多」。

MLD董事長宋辰鏞說，對這次BOT案的期待會是像建築師Richard Rogers改造後的巴塞隆納鬥牛場，是以生活商場為藍圖，而不走百貨式精品，所以超巿會以本地食材蔬果、農產品為主，影城也類似台鋁，以獨立電影為走向。

高巿府交通局長陳勁甫指出，巿府與MLD簽約50年，包括興建期4年、營運期46年，如交通影響評估等前期作業順利還能縮短至3年內完工，市府取得土地租金5.3億元、權利金5億元，中央與地方合計可增稅收37億元。

MLD停車場完工後將提供600格小型車、1100格機車及40格自行車停車位，並結合機關辦公、書局、商場、影城、超巿、美食街等，本來有意興建地上5樓、9樓的2棟商場，但因附近居民反應蓋太高，可能還會再修正。

(中國時報)