占國有地收門票 東湖農場賺很大

2018年04月27日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

觀光局日前公布全台第二波非法露營地，花蓮縣共有5處入列，其中擁有「全國最長滑草場」東湖生態休閒農場，入園只要200元相當「佛心」，但卻被國有財產署發現長期占用逾6公頃國有地，大賺無本生意，調查站獲報進行偵辦，追查了解是否涉無權占用。

觀光局4月公告花蓮境內五家非法露營地，分別為秀林鄉的悠悠太魯閣露營村、吉安鄉的山上22露營區、富里鄉的台九線無毒農莊、玉里鎮的汪家古厝以及東湖生態休閒農場，其中又以東湖農場業者佔用高達6公頃國有地，最為誇張。

開幕1年多的東湖生態農場，位於海拔500公尺的東豐里山上，主打「一票玩到底」，每人只要200元，包含生態池、滑草場等多種設施，還可以釣魚、攀岩、划竹筏，全家出遊露營、溯溪外，晚上還能看螢火蟲，露營區每帳收費1000元，相當超值。

觀光局今年全面清查破壞生態環境及違法露營區，國產署花蓮分處發現東湖生態農場業者涉嫌佔用大面積國有土地，卻經營起收費的露營區，花蓮縣調查站接獲函文展開調查，也請相關主管機關進行盤查及輔導，並了解是否涉及竊佔國土或有安全疑慮。

東湖生態農場施姓業者澄清，他與林姓負責人承接農場才1年多，之前的觀光果園業者在此地種植水果30多年，後來因經營不利，轉讓給他與林姓業者，強調目前包括農場登記都還在申請作業中。

(中國時報)