占國有地收門票 東湖農場賺很大

　觀光局日前公布全台第二波非法露營地，花蓮縣共有5處入列，其中擁有「全國最長滑草場」東湖生態休閒農場，入園只要200元相當「佛心」，但卻被國有財產署發現長期占用逾6公頃國有地，大賺無本生意，調查站獲報進行偵辦，追查了解是否涉無權占用。（許家寧翻攝） 　

友善列印
中國時報
／花蓮報導

觀光局日前公布全台第二波非法露營地，花蓮縣共有5處入列，其中擁有「全國最長滑草場」東湖生態休閒農場，入園只要200元相當「佛心」，但卻被國有財產署發現長期占用逾6公頃國有地，大賺無本生意，調查站獲報進行偵辦，追查了解是否涉無權占用。

觀光局4月公告花蓮境內五家非法露營地，分別為秀林鄉的悠悠太魯閣露營村、吉安鄉的山上22露營區、富里鄉的台九線無毒農莊、玉里鎮的汪家古厝以及東湖生態休閒農場，其中又以東湖農場業者佔用高達6公頃國有地，最為誇張。

開幕1年多的東湖生態農場，位於海拔500公尺的東豐里山上，主打「一票玩到底」，每人只要200元，包含生態池、滑草場等多種設施，還可以釣魚、攀岩、划竹筏，全家出遊露營、溯溪外，晚上還能看螢火蟲，露營區每帳收費1000元，相當超值。

觀光局今年全面清查破壞生態環境及違法露營區，國產署花蓮分處發現東湖生態農場業者涉嫌佔用大面積國有土地，卻經營起收費的露營區，花蓮縣調查站接獲函文展開調查，也請相關主管機關進行盤查及輔導，並了解是否涉及竊佔國土或有安全疑慮。

東湖生態農場施姓業者澄清，他與林姓負責人承接農場才1年多，之前的觀光果園業者在此地種植水果30多年，後來因經營不利，轉讓給他與林姓業者，強調目前包括農場登記都還在申請作業中。

(中國時報)

凹子底立體停車場BOT案 簽約 過智慧門 考生掛卡祈福

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。