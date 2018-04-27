宜蘭第一鮪 189.9萬成交

宜蘭第一鮪重達211公斤，26日在南方澳第3魚貨拍賣場，以破宜蘭紀錄的189.9萬元成交。李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

今年全台第一鮪之爭，由屏東東港漁民拔得頭籌，宜蘭第一鮪在24日進港，不過26日拍賣時，宜蘭的第一鮪以每公斤均價9000元、總價189.9萬元成交，價格不僅高過今年東港的177萬餘元，還創下宜蘭黑鮪魚拍賣的最高紀錄。

日福26號 再次捕獲

屏東東港與宜蘭蘇澳爭奪全台第一鮪，兩地互有領先，去年是宜蘭搶下第一，今年屏東東港漁民在18日捕獲、19日返抵漁港鑑定，成為全台第一鮪，儘管今年蘇澳無法成為全台第一，但因「宜蘭第一鮪」拍賣價格高，仍有不少漁民爭搶。

蘇澳籍漁船「日福26號」23日在八重山群島以北海域，捕獲重達211公斤的黑鮪魚，「日」船在24日返港，經鑑定後確定起鉤時是活魚，符合「宜蘭第一鮪」的條件，昨日在南方澳第3魚貨拍賣場由代理縣長陳金德主持拍賣。

船長驚喜 拍出高價

陳金德贊助9萬9999元，加上蘇澳區漁會、漁民等各方贊助，宜蘭第一鮪尚未拍賣，就已有88萬元贊助「打底」，底價從每公斤6600元，一路喊到9000元，由海產業者陳基發標下，連同贊助金額，成交價是189.9萬元。

能以高價拍出，讓「日」船船長邱進龍又驚又喜，邱進龍曾在2012年捕獲全台第一鮪，相隔6年後捕獲宜蘭第一鮪，他說，現在漁獲較以前少，出海成本也高，如果沒捕獲黑鮪魚只有賠錢的份，與這尾黑鮪魚僵持半小時之久才拉上船。

回宜蘭後首次主持拍賣的陳金德，對於拍出高價顯得相當得意，還開玩笑地說，如果以後沒工作可以考慮當拍賣員。他笑說，最好的漁場就在南方澳外，最好的黑鮪魚也在此，南方澳是名符其實的黑鮪魚之鄉。

(中國時報)

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