民進黨諷新北老腐朽 國民黨嗆說鬼話

2018年04月27日 04:11 中國時報 葉德正 、 葉書宏 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

民進黨祕書長洪耀福26日陪同黨市長參選人蘇貞昌拜會新北市議會時批評，選侯友宜等於朱立倫連任第3次，這是又老又腐朽的團隊！新北市府發言人張其強回嗆，「誰神明前說不選又選第3任？」難道說新北市不等於台北縣，所以不等於第3次？直言「選舉一到，鬼話就來，洪耀福，不意外」。

洪耀福批侯友宜幫朱看家

民進黨中執會25日通過提名蘇貞昌參選新北市長，蘇26日馬不停蹄展開拜會行程，上午前往北市宜蘭同鄉會辦公室拜訪前行政院長游錫堃；下午則到新北市議會拜會議長蔣根煌與民進黨團，原挺游反蘇議員，也幾乎到場聲援，希望團結打贏年底選戰。

洪耀福先稱讚蘇貞昌政績優秀，接著話鋒一轉批評，新北市從台北縣升格近8年，權力更集中、資源更多，2任市長朱立倫與2任副市長侯友宜，能做的做了，不能做的做不到，不敢做的也沒有做，是個老團隊、腐朽團隊。洪批，若侯只是替朱看家、守住地盤，根本就是糟蹋了新北市。

張其強回嗆，誰在神明前說不選第3任如今又下來選？難道又要說新北市不等於台北縣，所以第3任不等於第3次？

張其強：誰說過不選第3任?

張其強說，市政建設是累積的，不能「半夜不開燈，睜眼說瞎話」，2011年至今從公共托育中心數量全國第一，新建或拓寬的重要通路63條、橋樑29座，公車路線增加346線，三環三線全面施工到汙水接管率從42.28％提升至81.8％，都是擺在眼前的事實，直言「洪耀福，不意外」。

侯友宜26日出席活動時，將矛頭對著蘇貞昌表示，反深澳燃煤電廠是他一貫的立場，他堅決主張反對深澳蓋燃煤電廠，重要的議題，候選人要很清楚的表達想法，不應閃躲。

(中國時報)