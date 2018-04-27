旭日助學 清大貧生翻轉人生

2018年04月27日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

清大大二生高祺原出身艱苦，父親好賭又家暴，國二那年他黯然離家，靠打工謀生，窮到打算念軍校，幸好清大提供旭日獎學金，化解生活困境，副教務長陳榮順定期與受助學生聚會，勉勵他們「經濟弱勢不代表社會弱勢！」

每年領10萬 130學生受惠

清大2013年起開辦旭日獎學金，資助具學習潛力的經濟弱勢生，每年可領10萬元，至去年底已有130名學生受獎助，堅毅向學的故事感動無數校友，校長賀陳弘日前與港澳校友會面，校友紛紛慷慨解囊，一口氣捐贈1000多萬元，鼓勵學弟妹努力翻轉人生。

出身高雄的翁立從小由奶奶帶大，但礙於奶奶有慢性病，需長期就醫，無力支付她到外地的學雜費，如果想讀大學的話，就一定要存錢，在教育M型化的時代，只能在考試和生活間做抉擇，念名校只是遙不可及的夢。

經濟弱勢 不代表社會弱勢

「要考試又要擔心錢、擔心住！」清大理學院2年級學生高祺原年紀輕輕就離家，做過採檳榔、揹香蕉、剪木耳農工，高中時一度被診斷出肝指數過高，原本打算念軍校，因緣際會獲得清大旭日獎學金，艱苦人生彷彿看見一道曙光。

賀陳弘說，他有時上學生餐廳用餐，發現一些同學等著晚上7點才上自助餐廳，就是為了等著打7折，一餐能省下2、30元。副教務長陳榮順說，這些學生們通常不是沒有能力，只是經濟比較差，要「翻轉」就是要給他們一個機會，支持他們追求自己的夢想。

(中國時報)