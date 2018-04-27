中市餐飲業稽查 28％不合格

台中市衛生局食安處指出，餐飲業一定要符合「食品良好衛生規範準則」，如發現自助吧食品未覆蓋也會被列不符規定需限期改善。（馮惠宜翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市衛生局食安處26日公布1到3月稽查餐飲業衛生成果，共稽查868家，初驗不合格率高達28％，多為從業人員未依規辦理健檢、作業區環境衛生不佳等，其中高達17％、149家是由民眾檢舉成案，食安處指出，只要有民眾投訴，一定去查，不管店面或攤販。

1至3月稽查868家

食安處安全組長林永賓指出，1到3月總計查核868家餐飲業者，其中初查結果限期改善比例占28％（經複查均合格）、現場輔導立即改善者占66％，也有6％業者是初驗不合格後立即停業或歇業。

初驗不合格業者中，5成是從業人員未依規辦理健檢，另作業區環境衛生不佳佔4到5成、食材未離地墊高放置也有3成、食材或半成品未覆蓋完全也占3成，不少業者是多項違失都有。

人員多違規未健檢

台中市衛生局食安處稽查868家業者中，約4成為攤販業、3成為一般餐飲業、3成為飲料業或早餐等其他餐飲業，初驗不合格中絕大多數都是小店或攤販，無大型或知名業者上榜。

值得一提的是，查核868家餐飲業者中，有高達17％為民眾檢舉成案。林永賓說，現在全民捍衛食安，消費者或鄰居檢舉最多，有的業者被投訴一手收錢，一手料理食物，也有消費者吃了東西後肚子痛來檢舉，更有業者是頻遭鄰居檢舉，食安處平均每個月陳情案多達50件，電話接到手軟。

林永賓呼籲，業者開店做餐飲一定要符合《食品良好衛生規範準則》，否則一旦被稽查不符規定，限期改善又沒做好，依情節可罰6萬到2億元不等罰款。

(中國時報)

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