李進勇急滅火 懸賞抓造謠者

2018年04月27日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣府去年宣布免繳地下水井納管水權登記規費2700元，但去年以來坊間盛傳今年選舉後將復徵規費。縣長李進勇26日找律師臨時舉行記者會，痛批有心人士惡意造謠，造成農民不安，查獲事證一定提告。

縣府祭百萬檢舉獎金

縣府2013年起推動水井申報納管政策，到2017年截止期限，有12.6萬口水井主動申報，但必須繳水權登記規費2700元（簡稱水井規費）引發反彈，李進勇去年4月首次宣布106年至109年停收，預算3.3億元由縣府吸收。

李進勇表示，坊間謠傳「2018年底選舉結束，明年就會復徵水井規費」、「縣府硬要收，很可惡」云云，半年來沒有一天消失，甚至他26日參加莿桐鄉一場公祭，還親耳聽到某國際社團成員在議論，讓他感到匪夷所思。

李進勇激動說，有心人士為了政治目的，惡意造謠造成農民人心惶惶很可惡，縣府不能坐視不管，若他不提出正式聲明遏止才是不負責任，他呼籲有心人士不要假裝沒聽到，若再造謠，一定提告。縣府設置檢舉專線（05）5522938，檢舉總獎金100萬元，造謠者一經起訴，縣府即發給檢舉者10萬元獎金。

尚有萬口水井未申報

縣府水利處長許宏博指出，雲林縣原有3000口合法申請水井，啟動全面納管政策，有12萬6000口申報，但仍有8000口至1萬口未申報，縣府向中央建議「另案登記」予以程序補正，尚未獲得追認。

許宏博表示，12.6萬口水井的水權登記工本費2700元，概估預算3.3億元，縣府已編列預算支應，未來3年查核1次必須向使用者收取的農用1500元、家用2700元行政規費，未來也不會收。

(中國時報)