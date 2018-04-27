南市新建6幼兒園 後年招生

2018年04月27日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市教育局獲得前瞻基礎建設計畫近6億元經費，為因應少子化、不設公幼前提下，又為滿足幼兒就學需求，其中高達2.5億元將用於全市新建6園共開設29班的非營利幼兒園，公開招標委託公益法人經營，預計2020年招生。

教育局爭取行政院前瞻基礎建設計畫，目前已獲核定包括「數位建設」2.09億元、「城鄉建設」1.37億元、「因應少子化友善育兒空間建設」2.51億元，合計5.97億元，將從軟硬體改造學校數位學習環境、打造校園社區化、友善運動環境、增設公共化幼兒園。

台南市教育局主秘蔣銘娟指出，中央全面朝私幼公立化政策發展，台南目前已在營運的非營利幼兒園共4所，今年8月新增志開國小附設非營利幼兒園，明年將新增大成國中附設非營利幼兒園。

除此之外，前瞻計畫大舉挹注新建幼兒園舍2.5億元經費，選定於土城國小、南新國中、麻豆國中、佳里國中、中山國中、永仁高中新建幼兒園校舍，以非營利幼兒園模式，公開招標委託公益法人經營，提升2至5歲幼兒就學率，增加公共化供應量，預計後年正式上路。

其中，中山國中原本已經有附設公幼，未來新增非營利幼兒園，因營運模式不同，也會將2園出入口加以區隔。教育局強調，非營利幼兒園是私人經營，7成費用由家長負擔、3成政府負擔，其他都比照私幼，寒暑假也到園學習。

除了增設非營利幼兒園，數位建設著重於在偏遠地區開設資訊課程，平衡城鄉數位資訊落差；且因應108年課綱，依計畫經費建置至少2970間具輔助教學功能的班級教室，後年底前逐年完成全市4到8年級每班級配置75吋（含）以上觸控液晶顯示器，更換舊有低效能單槍投影設備，讓師生能使用方便的行動載具。

(中國時報)