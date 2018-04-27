蘭嶼捉野豬 最高一頭6000元

蘭嶼許多家豬到處趴趴走，逃逸的家豬會變成野豬，危害農民的作物。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

蘭嶼鄉山區的野豬肆虐，已經嚴重危害到居民的農作，為此蘭嶼鄉公所頒布山林野豬捕捉獎勵辦法，只要具有雅美族籍身分的居民，捕捉到野生大豬可以獲得6000元獎金。布農族山豬獵人吉牙努表示，公野豬超過4歲會長出獠牙，獵捕還是具危險性！

蘭嶼鄉公所指出，野豬大多是居民飼養的家豬，在颱風期間或是自行破壞豬舍逃逸，在山林中逐漸繁衍成群，近來許多民眾種植的芋頭田遭到野豬啃食、肆虐，讓人氣憤不已，因此才會頒布獎勵辦法鼓勵抓野豬。

獎金僅限雅美族籍民眾才能申請，只要抓獲的野豬身長90公分以上，就能獲得6000元的獎金，身長60至90公分長的中豬獎金4500元，60公分以下獎金3500元，出生1個月的乳豬獎金1000元，總獎金預算共20萬元整，用完為止。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，蘭嶼的家豬與野豬有明顯區隔，家豬有剪耳，近來許多民眾入山，發現很多野豬出沒，數量超過百頭，由於蘭嶼鄉民沒有獵槍、沒有獸夾，可能須以自製陷阱捕抓。

捕捉山豬超過千頭的吉牙努說，野豬在山林生活久了，會越來越有野性，超過4歲的公野豬甚至會長出獠牙，且具有攻擊性，因此要捕捉野豬族群須加緊腳步。

夏曼‧迦拉牧說，如果台灣的獵人要協助捕捉公所也非常歡迎，但不能領取獎金。

(中國時報)

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