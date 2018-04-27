侯澄財退黨選到底

議會最年長的市議員74歲侯澄財（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

「民進黨沒有敬老尊賢，我一定選到底！」民進黨台南市議員第2選區民調出爐，連任5屆、議會最年長的市議員74歲侯澄財意外落馬，跌破支持者眼鏡，他本人對於民調很不滿意，拋出震撼彈，不惜退黨參選到底。

政壇老將侯澄財資歷豐富，加入民進黨20餘年，曾當過2屆北門鄉代表、3屆台南縣議員，台南縣市合併升格後，他又連任2屆台南市議員，同時，也是現任南市議員中最年長的。

民進黨台南市議員第2選區（佳里、西港、七股、學甲、北門、將軍）初選有4人競爭3席，含1席婦女保障名額，現任議員蔡蘇秋金以32％獲民調第一名，前台南市觀光旅遊局長陳俊安則以25.4％居次，台商王平川以23.5％排第3，侯澄財以18.9％落敗。

得知無法獲黨提名參選下屆市議員，侯澄財表達對於民調機制不尊重老人的意見，他說，為民進黨拚到這樣，對黨已無留戀，將以無黨籍參選年底市議員選舉，強調這也是他最後1次選市議員。

第7選區（永康區）初選民調昨天也公布，預計提名3席，含婦女保障名額1席，現任市議員陳秋萍、林宜瑾順利過關，4名新人爭搶唯一1席，競爭激烈，最後由陳宗明挑戰成功。

因應國民黨現任市議員李坤煌宣布不連任，民進黨台南市黨部原本向中央爭取提名4席，不過，因對手提名人選尚未出爐，且過去也無前例，民進黨目前採取保守應對，強調若有必要，將再徵召1席，民調第4名有機會出線。

(中國時報)

全中運93人次破大會紀錄 守護稻穀 學童自製機器稻草人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。