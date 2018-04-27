2018年04月27日 04:12 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

「民進黨沒有敬老尊賢，我一定選到底！」民進黨台南市議員第2選區民調出爐，連任5屆、議會最年長的市議員74歲侯澄財意外落馬，跌破支持者眼鏡，他本人對於民調很不滿意，拋出震撼彈，不惜退黨參選到底。

政壇老將侯澄財資歷豐富，加入民進黨20餘年，曾當過2屆北門鄉代表、3屆台南縣議員，台南縣市合併升格後，他又連任2屆台南市議員，同時，也是現任南市議員中最年長的。

民進黨台南市議員第2選區（佳里、西港、七股、學甲、北門、將軍）初選有4人競爭3席，含1席婦女保障名額，現任議員蔡蘇秋金以32％獲民調第一名，前台南市觀光旅遊局長陳俊安則以25.4％居次，台商王平川以23.5％排第3，侯澄財以18.9％落敗。

得知無法獲黨提名參選下屆市議員，侯澄財表達對於民調機制不尊重老人的意見，他說，為民進黨拚到這樣，對黨已無留戀，將以無黨籍參選年底市議員選舉，強調這也是他最後1次選市議員。

第7選區（永康區）初選民調昨天也公布，預計提名3席，含婦女保障名額1席，現任市議員陳秋萍、林宜瑾順利過關，4名新人爭搶唯一1席，競爭激烈，最後由陳宗明挑戰成功。

因應國民黨現任市議員李坤煌宣布不連任，民進黨台南市黨部原本向中央爭取提名4席，不過，因對手提名人選尚未出爐，且過去也無前例，民進黨目前採取保守應對，強調若有必要，將再徵召1席，民調第4名有機會出線。

(中國時報)