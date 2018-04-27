守護稻穀 學童自製機器稻草人

大明國小鳳明分班的食農教育，和同安國小學生的機器人教育交流，合作創作出稻草人機器人，希望未來可應用到稻田中。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

大明國小鳳明分班長年推動食農教育，學生親自下田種植並收成，不過常有麻雀來偷吃，因此和發展機器人理念學校的同安國小合作，製作稻草人機器人，可放在稻田中驅趕鳥類、昆蟲，兩校學生也在鳳明分班交流，一起組裝機器人。

鳳明分班5年前開始推動食農教育，也獲得農糧署「食米食農學園計畫」，目前由農友王家財及附近螺絲工廠吳董事長各提供6分及2分地讓小朋友種植，種植1期高雄147號稻米後，間種紅豆、黃豆等雜糧，小朋友也親自下田插秧、收割。

不過田地採有機種植，不噴灑農藥，所以成為鼠類、鳥類、昆蟲的最愛，損失頗多；老師陳淑惠和李怡玫帶小朋友做稻草人驅趕，效果不彰。正巧遇到推廣機器人教育的同安國小老師徐芳姿，討論後決定結合兩校專長，一起創作稻草人機器人。

26日同安國小19名學生到鳳明分班交流，同安教鳳明組裝機器人，鳳明則教同安製作窯烤披薩。重頭戲稻草人機器人是由控制器、馬達、超音波感應器組裝，只要有物體飛近，機器人就會搖動手臂驅趕，非常可愛。組裝完成後大家一起到田裡，實際架設並操作機器人。

未來稻草人機器人會屹立在田間，守護稻穀成長豐收；鳳明小朋友也製作米饅頭送給同安小朋友，做為謝禮。陳淑惠說，透過兩校交流讓學生學習彼此專業，結合科技和農業，希望將友善環境的種植及在地食材的理念傳達給學生。

(中國時報)

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