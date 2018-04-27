萬根鋼釘4D入畫 重現梧棲老街

市議員尤碧鈴拿起一個大水桶，接著一簍簍的烏魚，象徵這一年都是大豐收。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

走過百年歲月的台中市梧棲老街，是台中海線旅遊的重點之一，五汊港發展協會以1萬根小鋼釘入畫，打造「梧棲老街藝留憶景」4D彩繪空間，新天地、梧棲驛站、理髮廳、錦成橋等古老街景歷歷在目，老人家彷彿走在昔日街道上，年輕朋友更是慕名造訪，探訪老街神祕面紗。

發展協會理事長尤碧華表示，從小就住在老街，對這裡擁有深厚的情感，她拿起家中泛黃的老照片，回憶起數十年前的點點滴滴，口述給中港高中美術老師林圭堂、社大老師林有德攜手構圖，再由一群熱心的社區志工，不畏日曬雨淋、賣力彩繪完成。

尤碧華指出，「梧棲老街藝留憶景」空間包括梧棲老街、朝元號滿載烏金等意象，其中4D老街簡直為遊客量身打造，不管往前走或往後走，都令人置身其中，「林異香齋、林全元商號、華山中藥行、梧棲鎮公所」等看板，勾起老人家許多往事，也道盡五汊港繁華歲月。

「朝元號滿載歸了！快來捉烏金！」市議員尤碧鈴拿起1個大水桶，趕緊接著一尾尾肥碩的烏魚，栩栩如生的彩繪，象徵昔日漁民大豐收的歡喜，遊客慕名造訪爭相入鏡，有人更拿出隨身包包，將這群好彩頭的烏金開心裝入袋。

尤碧華說，這裡聚集許多人的巧思及創意，運用1萬根小鋼釘打造吸睛的藝術景緻，歡迎大家一起來揭開老街的神秘面紗。

(中國時報)

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