代領DVD捲入毒品案 18年改判無罪

獲改判無罪的屏東漁民林進龍（左）得知重獲自由，高興地與律師李奇芳擁抱。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

屏東漁民林進龍9年前接到朋友越洋電話，幫忙代領3台DVD，卻捲入夾藏16塊海洛因磚的毒品案，被判18年定讞不甘心要被關，逃亡6年多，去年聲請再審成功，26日高雄高分院改判他無罪，不離不棄的林妻聽完激動含淚。全案還可上訴。

林進龍26日由冤獄平反協會及律師李奇芳等人陪同聽判，當審判長唸出「林進龍無罪」時全場歡呼，林進龍當場換上寫著「自由人」的白色T恤，步出法庭外卸下背負6年的運毒罪名，露出笑容直說「足歡喜、心情足好」。

「我沒參與還被冤枉，要被關絕對會很不甘願的」，他說，4、5年來到處躲藏，丟下事業、妻兒，別人在看電視，他在看監視器，每天過得很驚恐，真不知如何向冤獄平反協會及律師道謝，也感謝法官大人還他清白。

林進龍說，他也曾想過不如跳樓，一了百了，但回過頭來又想到，後代子孫可能會流傳「恁公仔、恁祖仔是不是參與運毒才會自殺」等謠言，才又有勇氣撐下來。

2009年5月，林進龍遭查獲走私3台DVD夾藏16塊海洛因磚，2012年被判18年定讞。林男氣憤逃亡，2012、2016年兩度聲請再審都被駁回，而當年毒品案主嫌林金群因在菲國涉詐，2015年遣送回台後，也替林進龍喊冤。去年林進龍第三度聲請再審成功，合議庭認為，全案警方實施監聽未有他參與，他代領DVD後由兒子拿回家，任意置於戶外，以海洛因磚行情不可能亂放，認定他確不知情。

(中國時報)

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