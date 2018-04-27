從兩韓融冰看兩岸僵局

2018年04月27日 04:11 中國時報 李正修

在南韓總統文在寅的積極奔走以及北韓領導人金正恩的善意回應下，南北韓在時隔11年後，27日將於停戰區板門店的和平之家舉行歷史性峰會。這是北韓領導人首度踏上南韓領土，對促成朝鮮半島永久和平而言，深具歷史意義。

誰都無法預料，原本劍拔弩張的朝鮮半島竟然在短短幾個月有如此大的轉變。金正恩近3個月內將接連與大陸國家主席習近平、南韓總統文在寅及美國總統川普會晤，欲塑造和平愛好者形象。雖然仍有許多觀察家對他的真正意圖存疑，不過皆同意這是正面的發展方向。

根據媒體報導，南北韓雙方除了討論半島無核化並觸及和平協定的簽署外，南韓也建議設立兩韓聯合辦事處，希望有助於化解半島緊張情勢。至於北韓的意向，金正恩在朝鮮勞動黨中央委員會全體會議上表明，在取得核武力的成功後，平壤政府決定放棄「經濟建設與核力量建設」的並舉路線，未來將傾全國之力進行經濟改革。換言之，他意欲以廢核換取聯合國解除制裁的善意，並與美國等各方建立正式關係，藉此穩固金氏王朝政權。

金正恩是否真的願意廢核以換取國際經濟援助仍有待驗證，但他至少已先跨出和談的重要一步。看到南北韓的快速融冰，國人是否心有戚戚焉？原本比朝鮮半島更有機會化解彼此敵意的台海，如今卻掉入死胡同而無轉圜餘地，豈不令人唏噓。

事實上，相較於南北韓的不相往來，南韓人民相當羨慕兩岸民間往來之密切，為打開政治僵局奠定堅實根基，這是二戰後分裂國家非常難得的經歷。

在開放兩岸交流之後，台灣原先有經濟、社會制度及文化教育等優勢來影響中國大陸的發展方向，卻因主政者的短視而失去契機，執意以人為的「本土意識」對抗台灣社會之本的中華民族認同，不僅混淆年輕世代的國家意識，更讓台灣蹉跎不少與對岸打造互信的寶貴時間，此舉實屬不智。

近兩年來，蔡英文政府拒絕接受前朝打造的「九二共識、一中各表」兩岸互動模式，卻又提不出能取信於大陸的新論述，導致兩岸關係陷入冷和。雖然蔡總統維持低調不挑釁的姿態，仍不足以打開兩岸心結，反因行政院長賴清德近日的「台獨言論」而升高敵意。

根據兩項最新民調結果顯示，近6成受訪者對蔡總統處理兩岸關係的表現感到不滿意，亦有近7成民眾不滿意台灣目前的國際地位和外交處境。這樣的警訊不知能否喚醒蔡政府的良知？口頭的承諾遠不如務實具體的行動，而消極被動只會讓台灣在兩岸賽局中流失更多對話籌碼。

金正恩從萬夫所指的獨裁者，搖身一變為朝鮮半島的和平倡議者，中間的轉折確實令人瞠目結舌，但也讓人見識到他的柔軟身段及務實態度。姑且不論他是否在操弄區域權力平衡，還是真心追求和平，至少是為化解朝鮮半島的軍事衝突邁進了一小步。

看看別人，想想自己，台灣所面臨的國際及兩岸處境不容主政者坐以待斃。平心而論，蔡英文總統有足夠民意支持來打破兩岸僵局，只要她願意放寬視野，真心以國家利益而不是黨派私利為優先考量，主動向對岸遞出橄欖枝，以《中華民國憲法》的兩岸定位為依歸，重新檢討其兩岸政策，這是她責無旁貸的重責大任，也是決定她歷史地位的關鍵作為。

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組副研究員）

(中國時報)