貿易戰其實是經濟行為規格戰

2018年04月27日 04:11 中國時報 范 疇

美國對中國中興公司的禁運令，事實上已經調查醞釀了好幾年，從歐巴馬政府時代就開始了，但大多數人，尤其是中國人，還把它視為川普政府對中國經濟制裁的起始動作。

國際政治上，尤其是大國之間，永遠有一股「形勢比人強」的力道，有如氣候、地震的力道不因人而改變。川普也好，習近平也罷，這股力道都不因人而變。政治人物、政治勢力、各領域領導人、主流菁英倘若對形勢力道所發出的前期信號具有超強敏感度甚至直覺，即使不能緩和形勢，至少也能先做足防颱防震的準備。

對美國過去半年來所喊、所做的經濟制裁，中國當前至少對外還處在「叫板」和「奉陪到底」的架勢，「美國不過紙老虎一隻」的輿論氣氛也甚囂塵上。一方面南海加速軍建、空軍進入西太平洋順道繞台，外交上則期待利用北韓棄核機遇調整美國氣焰。這些動作，我總結為：美國及其西方和亞洲盟友，已經掌握到了一股「形勢比人強」的要素，因而兩黨一致地對中國發出了一個信號，而北京由於其內部的政治、經濟高壓鍋，只能由過去的下圍棋改為下象棋以因應，甚至退化到玩起剪刀石頭布。

這個以美國為首、西方盟國發聲支持、亞洲沉默支持的信號是什麼？可扼要描述為：中國聽好了，不管你過去做了什麼好事（例如在西方經濟危機時支撐了世界經濟體系），也不管你過去做了什麼壞事（例如搭上西方打造的WTO自貿體系而又鑽盡空子），我們（西方建置的體制）都已經承認你是一個地球大國，但是，現在我們要求你拿出大國的格調，以「對等」的方式和我們打交道。

這個要求「對等」的信號，指的不是具體事物的等值，而是行為上的規範；川普雖然不喜歡WTO等多邊協議，但是整個WTO基礎精神就是「對等」，對於弱國小國，WTO也會放寬對等原則，但是救急不救窮，WTO是不容許永無止境地閃躲對等原則的。由於WTO的對等效能日益衰微，因而才會出現許多區域性（如東協、TPP）的「小WTO」多邊組織。川普的驚世立場是：管你WTO，還是NAFTA、TPP，任何國家要跟美國打交道就得在行為規範上「對等」，不能逃票或搭便車。

川普要求中國在經濟事務上以對等行為和美國打交道，非常弔詭地，不正是對北京多年來喊的「中國崛起」、「新型大國關係」的承認？中國人應該高興都還來不及呢！但事實上中國是沒有能力做到和美國對等的；一對等，政府採購就得更開放，金融管制就得鬆綁，資料數據就得透明化，知識產權就得像美國一樣嚴格保護，兩國間的相互投資就得遵循同一套會計準則，政府就不得直接干預匯率，網路就不能鎖在長城內。

任何具有中國政治常識的人都知道，以上的任何一項，都是要求執政的共產黨搬一塊石頭砸自己政權的腳。若做到完全對等，那就等於是……。(佛曰不可說)

要說「高尚性」，川普當然比不上歐巴馬，甚至你若要稱呼他為「痞子生意人」，我也沒有意見。但是，正因為他的痞子性格和牛仔作風，他僅僅把對中國的「對等性」的要求限制在經濟領域，而不像那些高尚的西方政客，扭捏作勢地把什麼「普世價值」、人權等等高尚議題作為條件。這其實是給中共保留了一條執政保權的出路。西方國家目前的輕微發聲，以及亞洲小國的沉默，其實發出的信號也是：中國如果在經濟事務上接受美國的對等性要求，這或許是對中國不利的，但卻是對世界有利的。

因此，切莫把美、中當下的衝突稱為「貿易戰」，這種淺層思維將影響我們對形勢的判斷。這是一場美國對中國發動的「經濟行為規格戰」。中國只有兩種選擇：即使抗拒美國這單一國家對中國的經濟行為要求，至少也得回到WTO對大國的規格，如此才能繼續保留在國際貿易的軌道內；或者，中國不論是因為民族主義的面子還是強國因素所需，奉陪到底的結果只能是將經濟拉高到軍事。19世紀的西方，其實最初也不過是要求清廷表現「經濟對等性」，但朝廷中多數人看不懂、不願看、不敢看。結果如何？就是升高到軍事。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)