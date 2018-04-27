2018年04月27日 04:11 中國時報 胡致中

管中閔當選台大校長，教育部以行政監督權拒聘阻擋就職，重傷遴選會威信及台大校譽與發展，潘文忠部長雖辭職獲准，但濫用監督權，侵犯遴選權，踐踏法治，使教育部留下莫大汙點。

教育文化為立國之根本，《中華民國憲法》第162條明定「全國公私立之文化教育機構，依法受國家之監督」，此項監督權，應在同法第158條所定「民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活知識」等五項目標及《大學法》第1條所列「研究學術、培育人才、提升文化、服務社會、促進國家發展」等五項宗旨為範圍，校長遴選，非行政監督之對象。

大學自治屬《憲法》學術自由之保障，也是台灣價值，此係學界前輩歷經抗爭取得，非自天賜，教育部不能恣意摧毀。

《大學法》第9條第1項規定：「公立大學校長之產生，應由校長遴選委員會遴選出校長後，由教育部聘任之。」非如同法條第3項「私立大學校長經董事會圈選，報請教育部核准聘任」之有「核准」2字，足證《大學法》對遴選會遴選校長，並無法律授權教育部監督，揆其立法宗旨，在排除公權力介入，保障公立大學之自治與自主，維護學術自由，促進國家向前發展。

易言之，管中閔既合法當選校長，教育部就應聘任，不具實質審查權。管中閔被指赴陸兼職及洩密等無確證之爆料，不能以推測或擬制之方法，推定為真實，據為拒聘之理由。未經法律授權之監督，依大法官釋字第380號及450號之解釋，即屬有違《大學法》遴選會遴選校長之本旨，管中閔赴陸兼職及洩密，將來縱經查證屬實，亦屬就職校長後應否究責之議題，未可與本屆校長遴選混為一談。

台大校長遴選會依法遴選管中閔為校長，係獨立行使遴選權之結果，教育部假借公權力拒聘，自屬行政監督權侵犯遴選權，有明知應聘任不為聘任之違法。

從常理言，遴選委員有揚名國際的中央研究院院長廖俊智及譽滿士林的台大前校長陳維昭等多人，均具有社會崇高地位，管中閔當選校長，若有違法，部派遴委姚立德等3人具有監選角色，和在場全體遴委，應無曲法厚管、自損名節之事；落選4位候選人，既有志競選校長，尤無容許管中閔違法當選而無異議。

公務員應忠實依法執行職務，為《公務員服務法》第1條所明定，潘文忠身為教育部長，為國之大臣。管中閔當選校長之聘任，明知為其職務上應為之行為，竟濫用公權力拒聘，恐涉有《刑法》第134條「公務員假借職務權力、機會或方法」之準瀆職罪的麻煩。筆者撰此文，旨在提醒新任吳茂昆部長，重視依法行政，要解決聘任爭議，只在良知與法治之一念，不可再錯，重蹈覆轍。教育部應早日讓台大振翅高飛。（作者為台北地院前院長）

(中國時報)