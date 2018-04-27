安倍對川金會的期待與不安

2018年04月27日 04:11 中國時報 何思慎

在兩韓會談前夕，北韓領導人金正恩拋出停止核試及飛彈試射，美國總統川普與金正恩的對話若能啟動美朝關係正常化，困擾亞太安全已久的朝核危機將可望和平落幕。誠然，打開美朝關係將為日本對朝外交去除美國的限制因素，使日朝關係正常化具備前提，但此並非日、朝和解的保證。存在於日、朝間的「綁架日人事件」的合理解決始為日、朝能否實現建交的關鍵因素之一。

此外，在中朝會談恢復，兩韓峰會重啟在即，「川金會」更受高度期待之際，再三強調若北韓不端出具體棄核行動即堅決對其採取嚴厲制裁態度的日本，在朝核爭端中漸陷邊緣化的尷尬。日本立命館亞洲太平洋大學教授佐藤洋一郎接受「美國之音」採訪時表示，安倍再會川普的目的不外乎是避免成為北韓核問題的「局外人」。

然而，美朝關係打開卻為解決「綁架日人事件」千載難逢之機會，安倍雖趁中、韓、美三國領袖依次與金正恩會談之勢，拋出「安金會」的想法，但在「川金會」成敗未定之前，外交上追隨美國的日本只能等待，川普絕不容許安倍先行。

再者，安倍雖欲實現「安金會」，但外交上不能對北韓示弱，請求舉行會談，其策略便是透過川普施壓金正恩，迫使其與安倍進行領袖會談，並期藉此向金正恩傳達日本旨在解決「綁架日人事件」，使綁架受害者立即回國的想法，為日朝關係正常化奠基。安倍期待金正恩二度扮演安倍內閣的神救援，再造去年10月藉口「北韓飛彈危機」順勢解散眾議院，使安倍內閣復活之功。

其實，美朝關係發展中，安倍須嚴防川普犧牲日本的利益。即將上任美國國務卿的蓬佩奧言及朝核威脅時，一改過去將美國與盟國並陳的說法，僅要求北韓不得對美國構成威脅，此不啻為安保上的「美國第一」展現。日本關切「川金會」中，美國是否對金正恩網開一面，同意北韓保留中、短程飛彈，此類飛彈雖不足以威脅美國，但卻足以攻擊日本。因此，安倍勢將在外交上，敦促川普須充分考慮日本的安全利益，不能在北韓去核及中止飛彈發展上打折扣。

安倍對美外交雖力求在「貿易爭端」及「安全同盟」間保持平衡，但「美日同盟」因「美國第一」下的貿易保護主義蒙上陰影為不爭的事實。美國日本問題專家葛林直言，日本擔心遭川普「出賣」。川普在朝核問題的解決上，若未滿足日本的安全利益或無視安倍解決「綁架日人事件」之殷切期盼，不僅「美日同盟」將有失去政治支持之虞，支持率暴跌至26.7%，遭媒體戲稱進入「危險水域」的安倍亦恐因「安倍外交」落空招致滅頂。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)