2018年04月27日 04:11 中國時報 陳冠安

台灣民主基金會執行長徐斯儉宣稱台灣有7成的年輕人和5成5的民眾願為台獨而戰。由於此研究結果與過去認知相差甚鉅，因此引發社會譁然。

與該研究時點相若，美國杜克大學所進行，同樣由政大選研中心執行的民調就指出，當台灣與大陸發生戰爭，僅有約1成年輕人會選擇從軍、抵抗；有3成選擇投降逃跑，遠高於平均的2成。

這也難怪許多論者批評台灣民主基金會的問卷題目：「如果因為台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻打台灣，請問您願不願意為保衛台灣而戰？」，有誘導扭曲結果之嫌。

事實上，在該爭議民調公布後，ETtoday即在4月4日至17日進行電話和網路的綜合性民調，顯示兩岸若因台獨爆發衝突，只有23.6%的民眾願意自己上戰場；40歲以下亦僅3成多。

無論是由無涉政治利益的杜克大學，抑或是較能呈現年輕人態度的ETtoday民調，皆指出與台灣民主基金會截然相反的結果，而可推論多數台灣民眾不願兩岸爆發戰爭，或不願為台獨而戰。

然而無論是問卷的瑕疵，或是與其他民調不同的趨勢，都並非此次爭議的癥結。最根本的問題即是台灣到底有多少人支持台獨，即建立台灣共和國？

根據杜克大學就台灣民眾統獨立場的調查，僅有2.7%和13.9%的人支持「盡快獨立」和「維持現狀，以後走向獨立」；27.2%和32.5%的人支持「永遠維持現狀」和「維持現狀，看情形再決定統一或獨立」；1.9%和14%的人支持「盡快統一」和「維持現狀，以後走向統一」。

也就是說，僅有1成7的人支持台獨，而有將近6成的人支持維持現狀。這也難怪，自許台獨工作者的行政院長賴清德會很「務實」地呼籲，要正視中華民國存在的事實。這個數據，也點出台灣民主基金會爭議民調的矛盾，即全台僅有1成7的台獨人口，卻有5成5的人願為台獨而戰。該份民調顯然有扭曲之處。

另一個被忽略的問題是，作為由中華民國政府出資成立的台灣民主基金會，在探討國人面對戰爭態度時，不僅不調查民眾願為中華民國而戰的態度，反而用誘導性的問題去問國人願不願意為「台獨」而戰，試圖營造有5成5民眾支持台獨的政治操作，難怪會引發爭議。

民進黨上台後，由於熟悉民調操作，因此針對社會爭議事件，時常透過政府部門或側翼組織發布扭曲的「惡意民調」，諸如6成人支持《勞基法》修惡、7成人滿意蔡英文施政等。讓本來應該作為實踐間接民主，輔助決策的民調，變成政府掩蓋無能的遮羞布。遺憾的是，從民進黨不反求諸己，反而將反對者都打成「反改革分子」的態度來看，可以預期，未來仍會有許多假民調的遮羞布出現。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)