社論－台灣之子破產還妄想台灣之父

2018年04月27日 04:11 中國時報 主筆室

保外就醫的陳水扁無所忌諱指點江山，仿佛不再是戴罪之身，而重回往昔崢嶸歲月。回顧阿扁20年前風光時代的代表作《台灣之子》，對照10年後從「台灣之子」淪落為「台灣之恥」，今日又企圖翻身成為「台灣之父」，繼承李登輝對獨派呼風喚雨的指揮棒。陳水扁政治操作的功力，台灣命運的反覆，市井小民的無奈，令人不勝唏噓。

回顧20年前最風光時期的陳水扁，最佳切入點當屬《台灣之子》這本書，尤其李遠哲、王永慶為這本書所寫的序言與題詞。先看李遠哲的題詞──「與阿扁兄共勉：艱困中成長的人有最美好的理想」。阿扁身為三級貧戶家長子，沒有自暴自棄，一路奮鬥、成長。從政後歷經坎坷，百折不撓，最終登上了台灣最高權力寶座，不僅書寫了個人的勵志傳奇，確實是「台灣夢」最好的示範。

在〈貧窮是難得的禮物〉一節中，陳水扁回顧自己艱困的童年，「我們家裡雖然窮，幾個小孩都不曾偷過任何東西，知道『苟非其份，一文莫取』。這也是我從政之後，打擊貪瀆、特權不遺餘力的原因之一。」痛感於當時的台灣政商勾結、黑金橫行，甚至「竊鉤者誅，竊國者侯」，陳水扁在這本自傳加競選宣言中大張旗鼓打出「終結黑金」旗號。

嘗到最高權力滋味後，陳水扁卻喪失了初心，不但沒有做到終結黑金，反而最終被黑金所終結。儘管阿扁至今拒不認罪，但「龍潭購地案」、「陳敏薰買官案」、「二次金改案」等已經有罪定讞，扁家的貪贓枉法更是婦孺皆知。俗話說得好，「打鐵還需自身硬」，陳水扁和他的家族自己都不乾淨，怎麼可能堅持理想，終結黑金？所以曾經兩次在大選中力挺阿扁的李遠哲後來也對陳水扁這一點表示失望。

再看王永慶的序言。這位與陳水扁同樣出身貧寒的「經營之神」對經常來向自己虛心請益的阿扁的性格與成績自然多有肯定，令人印象最深刻之處，是序言中兩次談到「中國人」。一處是講到光復初期，台灣老百姓生活處境極為艱苦，為了求得生存，「所以充分發揮了中國人刻苦耐勞的傳統美德，終於能夠突破重重困境，謀致成就」。王永慶將之稱為「瘦鵝理論」，並認為該理論在陳水扁身上獲得充分印證。

另一處是講到陳水扁公務再忙也沒有忽視家庭，並與家人同甘共苦，「所以從《台灣之子》這本書所傳遞的種種訊息當中，我們也深深感受到了中國人『修齊治平』的傳統文化氣息」。王永慶深知陳水扁和民進黨的政治立場，依然在書中反覆使用「中國人」一詞，不外兩個可能，一是委婉提醒陳水扁不要忘了自己的根和本，二是誤認為阿扁的台獨是「反共不反中」。

然而，跟李遠哲一樣，王永慶也被阿扁騙了。在《台灣之子》一書中，陳水扁大談特談「新中間路線」，號稱要「為兩岸關係開啟新頁」，但8年總統任期證明，他不但不承認自己是中國人，而且台灣這個「主權獨立的國家」是與大陸隔絕、敵對的。2002年的「一邊一國論」清晰印記了他的反中立場，他的「一國」不是就職時宣示效忠的中華民國，而是「台灣共和國」。他不但不斷製造兩岸關係危機，還背棄了書中所宣示，要建立「不分族群」的「新國民意識」諾言，只要有政治需要，就大力刺激省籍意識，挑撥族群對立。甚至在輔選立委時，公然宣稱「太平洋又沒加蓋，老芋仔認為中國好就游過去嘛，過去以後就不要回來啦」，引起輿論譁然。他鋃鐺入獄後仍然對外放話，「這不是羈押我一個人，而是羈押台灣人」，試圖再次挑起「台灣人／中國人」對立，無怪乎連一些親綠媒體也覺得阿扁陰暗下作。

20年後回望，「台灣之子」不但騙了李遠哲和王永慶，也騙了千千萬萬社會大眾。早已身敗名裂的陳水扁不但沒有自慚形穢，反而欲東山再起成為「台灣之父」，但人民還會再上當嗎？（系列完）

(中國時報)