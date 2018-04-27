2018年04月27日 04:11 中國時報 主筆室

退休軍警消接連上街頭陳抗，表達對年金改革的不滿，過程中發生攻擊記者和警察的遺憾事件，警政署長陳家欽對欲衝進立法院的八百壯士下達逮捕令，但也說出內心話，直言「年改若更好，他們怎麼會上街頭？」顯露他的無奈。

蔡政府上任快滿兩年，軍公教警消對年改方案反彈聲浪不斷，警察面對頻繁的陳抗，疲於奔命，更在當年太陽花執法挨告、被綠營要求不得對群眾逮捕驅離的要求陰影下，執法線不斷後退，儘管拒馬愈架愈多、愈架愈高，也攔不住他們的怒火。

警消陳抗自本周起跑，軍公教、勞工接力上場，反年改抗爭不斷，關鍵在於政府對這些退休人員的信賴保護原則，就算要改、要砍，也要多聽聽他們的心聲，尊重他們，尤其是執勤有生命危險的警消人員。

就在警消上街頭前夕，陳家欽在辦公室與昔日老長官們碰面，不僅話家常，也聽聽他們的心聲，當下他即展現尊重他們陳抗的誠意，加上兩名國道員警執勤殉職，身為警察大家長，要忙著南下處理，又要面對老長官、部屬在台北的陳抗，內心煎熬可想而知。

看到八百壯士陳抗失序，警察被拉入群眾中毆打，陳家欽被問到年改看法，才會有感而發。而且過幾年，他自己也會加入退休行列，他的說法獲得警消支持；然身為執法者，不管群眾身分、訴求如何，只要有暴力違法，就得依法嚴辦，這是警察的使命。

已故警大校長梅可望曾以「期之如聖賢、趨之如牛馬、防之如盜賊、棄之如敝屣」形容當年警察的處境，如今看來，陳家欽的無奈正是現今警察的寫照。

(中國時報)