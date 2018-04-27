2018年04月27日 04:11 中國時報 楊艾俐

這20年，要說受惠全球化最深的國家當屬中國及愛爾蘭了。愛爾蘭1990年代和台灣國民所得相近，但是80年後，除去了與鄰國大國英國的恩怨情仇，放眼世界，踏入21世紀後，乘著全球化風潮，有著語言及文化的優勢，吸引大量外資，促進就業，2017年平均每人國民所得5.12萬美元，是台灣的2倍多，經濟成長率幾乎每年都達6%。

很多喜愛文學的人都喜歡讀愛爾蘭作家詹姆斯‧喬伊斯的作品，他最有名的著作是《尤利西斯》，開現代文學意識流之先，但是另一本短篇小說集《都柏林人》更著名，是描述19世紀末年的愛爾蘭。近日重讀這本小說，裡面描述19世紀末愛爾蘭的人、物、景、心情，竟和現今的台灣有幾分相似。不禁令人擔心，民進黨政府是否要把台灣拉回19世紀，甚至中古黑暗時代。

英國統治愛爾蘭800年，強硬執行單一作物政策，只准愛爾蘭人種植馬鈴薯，一旦有蟲害，愛爾蘭人只有餓死一途，於是愛爾蘭人紛紛往外移民，至今愛爾蘭本國只有不到500萬人民，但是海外移民卻達9000萬人。

18、19世紀留下來的愛爾蘭人很多是頹廢、徬徨，甚至精神上「癱瘓」，無力對抗大潮流，也無法順應大潮流，想要跟隨其他人去移民，又畏首畏尾。例如〈伊夫琳〉短篇小說中，寫一位年輕少女伊夫琳要和男友私奔，逃離讓她依戀又恐懼的家，前往新大陸開始新生活。但在上船前的一刻，她放棄了。

當時掌管愛爾蘭的領導又是極端保守的天主教神父、主教們，喬伊斯勇敢指出愛爾蘭的真實面目，天主教給予他精神及實質懲罰，幾至終生不能回自己國家，是一個意識形態殺死天才的具體例子。意識形態不但扼殺天才，也扼殺人才，在愛爾蘭瀕臨死亡的人到了國外，就大顯身手。西半球主要國家都有愛爾蘭移民的身影，他們投身政治、企業，成為顯赫家族，尤其在美國，愛爾蘭人居政治經濟要角，名滿天下的甘迺迪家族就是愛爾蘭裔。

台灣和大陸的愛恨情仇，有如愛爾蘭和英國，愛爾蘭與英國命脈相連，但又憎恨英國霸道蠻橫，相互依賴，也相互仇恨。1948年愛爾蘭正式脫離英國獨立，但仍然是悲情宿命，國家陷於癱瘓中，甚至在兩次世界大戰中，都與德國暗中結盟，扯英國後腿。國家充滿負面情緒，經濟自然不會好，直到80年後，才放開心胸，決心與英國修好，也擁抱全世界。2000年開始成為吸引外資最強的國家，而且吸引到的都是高科技公司，加強了自己本身的科技實力。

在國際上，愛爾蘭更不遑多讓，迂迴於歐盟，儼然為歐洲小國代言人，也成為中國大陸積極拉攏的對象。著名雜誌《經濟學人》曾指出，愛爾蘭打破小國必受鄰近大國剝削的迷思。《經濟學人》這段話值得台灣有些認為「與大陸來往，必受大陸剝削」者再次深思。

中國歷史也在在證明，鎖國必帶來國家的衰退、人民的萎靡，例如明朝末年及清朝。民進黨政府最近的政策，如務實台獨、卡管案，無異鎖國，而且鎖的是當今世界第二大強國，後果更是堪慮。以進步為主張的民進黨，切勿把台灣推向鎖國軌道，否則對民進黨、對國家都是禍患。

(中國時報)