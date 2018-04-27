政治霸凌大學 教授們噤聲

2018年04月27日 04:11 中國時報 李復甸

報載教育部終於決定拔管。教育部認為，台大校長遴選案最大的行政違失，就是管中閔兼任台哥大獨董，而遴選委員蔡明興則為台哥大副董一事，已涉及《行政程序法》的「迴避」事項。教育部先將管中閔被引用的論文認定是他抄襲，以干擾校長任命，被引為笑談；再以徹查兼職，糾纏未果。現又以利益迴避，作為拒絕任命的殺手鐧。

《公司法》訂定獨立董事之立法意旨，在於確保公開發行股票的股份有限公司不被家族、財團等少數人把持，特為加入與公司或公司經營管理者沒有利益牽扯，也沒有業務聯繫之專業人士，俾對公司事務做出獨立判斷，以保障投資大眾。就是因為管中閔與台哥大沒有任何利益牽扯，才能依法擔任獨董。如今卻因管中閔是台哥大獨董，而認為台哥大副董蔡明興擔任台大校長遴選委員有利益衝突。偉大的教育部，不知是如何演繹出這種荒誕的邏輯來的。

教育部近年拗於意識形態附從於政治意識，侵凌大學自治，扼殺教學自由。任意增設大學、擴增學生名額，當人口結構改變後，造成招生不足，學校被迫停招，大批高等教育師資面臨失業。20年前出生人口低潮，在2023年再度衝擊大學招生時，估計有超過半數的私立大學將被迫關門，屆時會有數千流浪教授。教育部遏制學費漲價，台灣的大學教授成為亞洲最廉價的苦力，薪資只有南韓、日本、香港、新加坡等地的三分之一不如，甚至還遠低於中國大陸之薪資水準。台灣的頂大無法在國際間招到一流的師資。花費大量時間與金錢培養的年輕博士擔任大學教授的收入，不能與商業界相比，薪資結構比中小學教師更差，培養的成本與獲益的收入顯不相當。這些都是教育部執意違法，干涉高等教育的惡果。

民國78年，本人曾為文提出制定《教育基本法》的呼籲，用以規範教育目的、教育方針、教育機會均等之原則。基於《憲法》第11條，人民有言論、講學、著作及出版之自由，主張排除政治干預教育，作為全國推行教育之準則。政府宣布解除戒嚴未久，當時之政治氛圍，主張政治退出校園無疑是逆鱗的舉措。奔走呼籲努力十年之後，終於制定了《教育基本法》，明確規定教育應本中立原則；教師專業自主權及學生學習權、受教育權；人民有依教育目的興學之自由。

政治惡勢力放手吧 !讓教育回歸《教育基本法》的主軸，依據憲法讓人民擁有講學與受教的自由。在野時的民進黨對《教育基本法》的制定，也是不遺餘力的。如今盡棄初心，全然不顧教育中立原則，將政治力凌駕大學之上。大學教授們就這樣任政客宰制嗎？（作者為中國文化大學法研所教授）

(中國時報)