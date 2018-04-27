因為你們不是民進黨人

2018年04月27日 04:11 中國時報 高源流

「司法是社會正義的最後一道防線」這句話，用另一個方式詮釋，應該是說，司法判決是社會正義的標準。既然4年前民進黨支持的一群人，可以衝撞警察，穿越拒馬，闖進立法院，長期占領議事廳之後，不是不被追究，就是由法院判無罪。那麼，反年改團體這幾天在立法院外的抗爭，警察何必要阻擋？

法律講求公平性。立法院還是立法院；立法院前的鐵絲網拒馬，即使加多加高，還同樣是鐵絲網拒馬。既然那群打著太陽花學運旗號的人，占領立法院的行為無罪，警察今天自然應該打開鐵絲網拒馬，讓反年改團體的人不必和警察衝撞，就直接進入立法院內，表達訴求。

準備代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌講得好，「使用暴力的人，無論是什麼立場、什麼訴求，都會被社會唾棄。」但是他這句話，為什麼沒有在4年前，對著那群暴力衝撞警察，翻越鐵絲網拒馬，攻占立法院的人說，而是在今天才對著反年改的人講。

不僅如此，4年多前太陽花學運時期，民進黨的蔡英文等一群黨工及公職人員，還公開力挺這些學運人士攻占立法院的行為，並且反過來譴責警察行使暴力。那麼，現在當了總統的蔡英文，怎麼有臉指責反年改的團體在立法院外的抗爭是暴力。

其實蔡英文、蘇貞昌這種雙重人格和標準，也不難理解。反年改團體以及台灣所有可能因不同原因要抗爭的人民，都必須要有這個認識：台灣已經成為民進黨專政的地方，民進黨人可以放火，所有百姓不能點燈。民進黨人衝撞警察，是警察行使暴力；其他團體衝撞警察，是對警察施暴。民進黨人可以攻占立法院，其他人連在立法院外抗爭都不行。

這兩天，反年改團體在立法院的抗爭，有好幾個人被警方逮捕。反年改人士當然有怨。但他們沒有資格怨，因為在2016年的總統及立法委員大選中，有太多的軍公教人士因為不滿馬英九政府刪了退休軍公教的年終慰問金，而把選票投給了民進黨，讓民進黨有機會完全執政，並變成專政。

反年改的人士也不必怨，因為自己的權益要自己爭，所有的民主果實、切身的權益，都不可能從天上掉下來的，而都是要用自己的血汗去爭取的。

在美國，無論是婦女的投票權，或者黑人的人權，都是許許多多人權鬥士，用他們的生命、血汗勇敢鬥爭來的。在中國，孫中山的十次革命行動，丟了多少英雄好漢的生命和頭顱，也才有今天的中華民國。

反年改人士要有一個體認：抗爭，都要付出代價；被逮捕或法辦，只是其中之一。因為，你們不是民進黨人。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)