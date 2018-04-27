錢不夠 國軍能省則省

2018年04月27日 04:11 中國時報 呂昭隆

軍方建軍思維正在調整，一切都以打灘岸，不讓敵人上來為首要目標，而每年國防預算只有110億美元，軍方也死了心，不寄望會大幅成長；有多少錢，辦多少事，所以軍方得省著花，把所有資源都用來阻止敵人上岸。

由於認清1年只有110億美元預算的現實，軍方覺得F-35戰機太貴，根本養不起。換言之，台美軍售的優先採購項目並不是F-35，而是可以精準打灘岸目標的炮彈。同樣的道理，陸軍戰車要，但是不要多，對陸軍言，戰車是戰力象徵，對士氣有影響，所以會買一點，但不會買太多。

雖然潛艦也是不符軍方灘岸決戰的武器，不過軍方還是要造，一者，潛艦是蔡政府國艦國造的指標，蔡總統背書了；再者，潛艦是戰略武器，用途不一樣。現在海軍只有2艘有戰力的潛艦，若大陸宣布封鎖台海，台灣跟著宣布封鎖大陸港口，由於只有2艘，沒人相信，但如果有10艘，就算軍方沒有真的做，只是虛張聲勢，故弄玄虛，對外宣布已封鎖大陸沿岸港口，對方就得認真看待，因為我方有能力這麼做。

在防空飛彈部分，不管是愛國者飛彈或天弓飛彈，將來會集中攔截敵人來襲機場的飛彈，一定會設法維持機場跑道，讓戰機可以起飛。另外，因為大陸有航母，佳山基地已不再安全，一枚巡弋飛彈就打進洞裡，所以現在先做防暴牆，還要在山洞外建立防空武器裝備。

被慶富造船搞砸的獵雷艦，海軍也不做了，現在要做的是「怎麼讓敵軍不敢來布雷」。

國軍依據灘岸決勝的作戰指導，要建立的不對稱戰力包括：快速掃雷艇、潛艦、無人飛行載具（含群集）、匿蹤輕快兵力、微型飛彈突擊艇（蜂群戰術）、機動防空系統、機動反裝甲武器、岸基機動反水面飛彈、岸基機動精準導引炮彈、岸基精準導引多管火箭等。

以後軍購建案品項，「如果不是機動的，那就不用建了」。

另軍方會造匿蹤小艇，噸位不大，1條船只要3個人，由資深士官帶著即可，也不需要太專業的技術，只要會輸入座標即可，小艇可以出港打，也可以在港內打，如果來得及裝彈，就再開回來裝，如果來不及，也就算了。軍方認為岸上的機動飛彈發射車限制太多，不如匿蹤小艇帶著飛彈方便。

此外，國軍員額不會再精減，但會做調整，非戰鬥的員額會盡量調去給戰鬥員額。

問題是，軍方配合蔡政府的戰略調整所做的戰爭指導規畫，首先，主導建軍規畫的軍事將領要做得夠久，才能貫徹；最重要的是，兩岸一旦戰爭，海空軍打完就差不多了，真要把戰場帶到台灣本島，將是最大的不幸，而且國人是否真有這種焦土的抵抗決心與必要，也是一大疑問。

(中國時報)