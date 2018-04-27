星宇航空籌設核准 2020開航

星宇航空預計2020年初開航。（星宇航空提供）

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中國時報
／台北報導

長榮航空前董事長張國煒籌設星宇航空，3月14日向交通部民航局遞件，交通部昨日證實已核准申請，並將公文送回民航局。星宇航空公關長聶國維表示，在收到民航局的核准設立文件後將會立刻向經濟部登記，目前各項進度皆按計畫進行，星宇預計2020年初開航。

根據星宇航空規畫，將引進10架A321neo客機，2019年底引進首架，2020年初再引進2架，每架至少有180個座位，分經濟艙、商務艙2種艙等，營運初期先鎖定東北亞、東南亞航線，航點則要再評估，目標2019年底前完成開航前的航機安全5階段審查、2020年初開航。廣體客機方面，星宇將引進14架，機型可能為波音777X、787或空中巴士A350。

聶國維說，去年已開始對外徵才，目前公司約有130名員工，招募持續進行中，接下來還要培訓機師。至於大規模的徵才，可能在明年初至明年中之間，開始招募地勤與空服人員，明年底公司員工將達7、800人，6年後員工預計達3500人。

民航局空運組長韓振華指出，最快今天就會把核准公文送給星宇航空，接下來就會進入重頭戲5階段驗證，包括寫手冊、人員訓練、飛行驗證等，尤其星宇想要引進的A321neo，在台灣屬於新機型，要進行航機型別檢定，對星宇來說會多花點功夫。

(中國時報)

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