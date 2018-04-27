麗寶雕塑雙年獎 和諧徵件

日本藝術家竹田光幸作品—「印」。（麗寶文化藝術基金會提供）

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中國時報
／台北報導

從「雕塑之森」、「方圓之間─永續」到「蛻變」，麗寶國際雕塑雙年獎歷經3屆，每屆都有充滿人文與社會情懷的徵件主題。今年第4屆麗寶國際雕塑雙年獎全球徵件開跑，以「和諧Harmony」為主題，希望透過作品表達藝術家自我風格，也以雕塑語言製造不同媒材、不同文化與不同世代的對話，創造人類文明的和諧。

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示，雙年展累積3屆報名作品已超過500件，這次已有多國藝術家聯繫，積極詢問，預期將突破往年徵件數量。吳秋賢說，基金會以藝術培育與傳承為主軸，報名條件限縮到45歲以下，「就是要給年輕藝術家一個能夠被看見的國際舞台」。

這次評審團陣容堅強，涵括日本、大陸及台灣三地，包括「日本動力彫刻之父」伊藤隆道、雕塑權威波多野泉、竹田光幸；大陸雕塑權威隋建國、孫振華、焦興濤，以及台灣雕塑大師韓旭東、黎志文及摩帝富藝術集團副總裁兼執行長黃文叡等，大師雲集。

除了競賽之外，麗寶文化藝術基金會內湖彩雲藝術空間邀請評審團之一的竹田光幸來台舉辦首次個展「形走─竹田光幸手像的世界」，這也是他在海外最大規模展覽。

竹田光幸以「手」與木材質的藝術創作逾30年，作品最大特色是運用不同的木材加上個人特色鮮明的「榫接手法」，表現「手」的不同樣貌，充滿故事張力。。

竹田光幸這次也為麗寶文化藝術基金會董事長吳寶田雕塑新作，竹田光幸表示，「創作30年，只要認識新朋友，就會握住對方的手，從中知道對方的過去及為人。」他認為吳寶田的手心「很溫暖，相信他也是位充滿愛心的企業家。」

第4屆麗寶國際雕塑雙年獎即日起徵件，收件到12月31日，創作材質以適合長久陳列為主，預計108年3月公布初審入圍名單，10月公布得獎名單及舉行頒獎典禮。

(中國時報)

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