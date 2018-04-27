奧運奪牌 碩博學位免寫論文

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中國時報
／台北報導

行政院會昨通過《學位授予法》修正草案，教育部次長姚立德表示，未來經立法院修法後，將放寬體育運動類碩、博士學位取得資格，未來就讀碩、博士的選手若獲得奧運獎牌，不必再寫論文，可以用成就證明連同技術報告或書面報告獲得學位。

姚立德在院會後記者會指出，「體育運動類」增加選手用成就證明、連同技術報告或書面報告來代替論文，例如選手在奧運獲獎就是成就證明，不見得要寫碩士論文或博士論文，加上書面報告經審查後一樣可以獲得學位。

至於「應用科技類」部分，姚立德說，以前工程相關科系畢業都要寫SCI的論文，連同博士論文，SCI的論文還要算點數才可以畢業。但以國外經驗，可授予工程學博士Doctor of Engineering，以此鼓勵不見得要做學術探討，產業關鍵技術研發一樣可以獲得學位。也就是說，在產業有研發關鍵技術的突破，用書面的報告獲得委員會同意，一樣可以獲得碩士或博士學位。

教育部表示，這次修法也鬆綁學位名稱由學校自訂，報教育部備查。另外，這次也開放學生跨級、跨校雙修輔系，打破系所藩籬，增列學生得彈性於院、系、學位學程間修課，也就是「院進系出、系進院出」，鼓勵學校放寬讓學生更自由彈性學習。

這次修法同時提供產學合作專班「先就業後拿學位」彈性，四年制產學合作學士學位專班學生，修業符合相當於二年制專科學校畢業資格即先就業者，大學得先授予副學士學位；在保留學籍期間返校就讀且符合學士學位授予規定者，則授予學士學位。

(中國時報)

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