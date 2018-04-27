不吃回頭草 李毓芬宣告：我單身

李毓芬笑說現在行程常都是宅在家陪狗兒子「太陽」。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

李毓芬近日推出單曲〈早應該〉，道出在戀愛中歷經悲傷、痛苦等情緒後剩下的最純粹想念，她去年底和柯震東3年情斷，上月透露和柯仍有聯絡，不僅會相約吃飯，情人節還傳訊息祝福，兩人關係霧裡看花；但李毓芬昨受訪時斬釘截鐵宣告：「我單身！」

李毓芬表示，兩人只是偶爾相約的朋友，已1個多月沒聯絡，強調自己絕不吃回頭草，「金牛座的女生做了什麼決定都是想過千百萬次才做，不會輕易做出決定，也不會後悔。」

愛犬太陽作伴

李毓芬最近積極認識新朋友，不過對進入下一段戀情顯得小心許多，「談戀愛是開心又折磨的事情，要在對的時間遇到對的人，我現在是對的時間，但還沒遇到對的人。」對的人雖還沒出現，但她身邊有隻3歲的白色公博美犬「太陽」作陪，乖巧的太陽總窩在她身邊陪她工作，察覺到陌生人出現就會警戒大叫，「有時候半夜突然叫起來，很嚇人耶！」

她自曝雖理性，但很重感覺，因此常莫名其妙被電到，像某任前男友身材圓潤，她看到對方戴著黑框眼鏡、穿著合身西裝，開朗地進到電梯和朋友笑著打招呼，瞬間就被吸引。近日她腰部舊傷發作，前天還去打針，因此盼未來另一半身體要健康，渴望對方的照顧，重感覺的她表示很有可能閃婚，打趣說：「搞不好下個月就宣布懷孕了。」

懷念女團時代

好姊妹宋米秦即將升格當媽，李毓芬搶當乾媽，她身邊的人都還沒有小孩，因此提到還未出世的乾女兒格外興奮，第一次去逛百貨公司的嬰幼兒用品樓層，就失心瘋買了不少小帽子、衣服、圍巾等，也已陪宋米秦做了多次產檢，見證寶寶的成長過程，不過她苦笑說，自己雖喜歡小孩，卻跟小孩子玩不起來。

她和宋米秦感情甚篤，與另一位昔日夥伴郭雪芙的關係也備受關注，她坦言兩人確實沒有聯絡，是否會覺得「早應該」不要組女團？她表示其實相當懷念當時3人一起努力的過程，現在還不時上網看過去演出的影片，「那時表情特別賣力，什麼動作都要很極致，想起來還是很可愛。」李毓芬將在5月4日晚舉辦粉絲見面會，現場獻唱2首歌曲，與歌迷同樂。

(中國時報)

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