林心如女兒一嗨 秒變容嬤嬤

林心如出席活動，48公斤的身材比懷孕前還纖細。（盧禕祺攝）

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中國時報
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林心如（右）飾演的紫薇，在《還珠格格》中被容嬤嬤欺負虐待。（取材自網路）

林心如的女兒1歲3個月大，最近開始學走路、模仿大人講話，她26日出席活動透露，女兒現在正可愛、也很會撒嬌，只是不知何故，一開心就「容嬤嬤上身」打媽媽，經常一天就「啪啪啪」超過5次，「打得超狠的，我從小到大還沒被打過這麼多巴掌」，如果她裝生氣變臉怒瞪，女兒就會湊上去一直親她、狂撒嬌，有時打不到媽媽就會改打爸爸！

問林心如女兒是否也喜歡跟爸爸霍建華撒嬌，她笑說，根本是爸爸喜歡跟女兒撒嬌，經常跟女兒「索吻」，常會說「親一下，再一下，再來一下」，她一臉幸福地說，女兒現在很會說話，喜歡模仿大人，但也超皮的，喜歡搬東西爬上爬下，正是可愛又好玩的時候，「有點捨不得她太快長大。」

不評論瓊瑤情事

跟她年紀相仿的大S、關穎都懷了第3胎，林心如誇她們好厲害、增產報國，至於是否追生第二胎？她坦言還有些工作在身，不能突然懷孕，近來身材雖瘦到比懷孕前還輕的46至48公斤，「但誰知道生第二胎後，身材會不會一去不復返？」

她20年前因主演《還珠格格》的紫薇暴紅，從沒忘本的她，每年瓊瑤生日時都會傳訊祝壽、送花給對方，被問到平鑫濤前妻林婉珍最近將出書披露當年瓊瑤如何逼退元配的內幕，林心如馬上比個「噓」，並說：「大人的事，晚輩不要去評論或參與太多。」

(中國時報)

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