陳曉東健身操出6塊肌

2018年04月27日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

陳曉東為演唱會唱跳密集鍊舞。

陳曉東7月28日43歲農曆生日當天，將暌違4年來台舉辦「Planet XT星球」演唱會，卻撞期綜藝天王吳宗憲在台北小巨蛋的個唱，陳曉東得知後直呼「太巧啦」！笑說「原本想找憲哥來當嘉賓的，太可惜了」；據悉，主辦方原想訂在小巨蛋開唱，場地卻被吳宗憲早一步申請，因此選在觀眾人數約8000人的南港展覽館舉行。

身為台灣女婿的陳曉東選擇台灣作為世界巡演第2站，將首唱新單曲〈女人都差不多〉送給台灣歌迷，他說：「台灣對我來說是第2個家！不管是生活或工作上，都帶給我滿滿的回憶，所以這次曲目跟上一場澳門站不太一樣，會多唱些台灣歌迷喜歡的歌曲。」

2周消風3公斤

陳曉東已10多年沒跳舞，演唱會將挑戰10多分鐘舞蹈，早在巡演起跑前2個月前開始練舞，每天3至6小時，加上健身房重訓及飲食控制，2周減重3公斤，還因此練出6塊肌；是否在演唱會上展現健身成果？他賣關子說：「看現場氣氛嘍！」

巡演首站澳門演唱會上，他2名可愛女兒擔任嘉賓，台北場不排除妻女再度現身，有機會看到一家4口同框；陳曉東「Planet XT星球」台北演唱會門票，5月12日中午將在玫瑰大眾娛樂售票網及4大超商開賣。

(中國時報)