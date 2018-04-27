陳乃榮對戲丁噹不禁慾

2018年04月27日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

丁噹近日忙彩排音樂劇《搭錯車》，26日開放媒體探班，擔任女主角的她與陳乃榮有多場對手戲，聊起開演前「禁慾」，已婚的陳乃榮搞笑說：「我整個晚上都在跟老婆拚，拚對戲！」透露每天回家都跟老婆賴琳恩排練，夫妻倆雖累但無需禁慾，「我還挺有自信的」；聽聞陳乃榮對自己的體力有信心，丁噹連忙補槍：「那我白天多彩（排）一點好了。」

陳乃榮近期常在家排練，透露賴琳恩會主動和他對戲，「我們會討論對白要怎麼演，她演戲時非常認真，反而是她會告訴我這邊不對，告訴我該怎麼做。」老婆也不吃醋他演親密戲，陳乃榮苦笑說：「如果我可以跟丁噹在台上演到讓她吃醋，那我就成功了。」至於養眼畫面？丁噹說交由陳乃榮負責，因他每周健身3次，練出結實胸膛及8塊腹肌，有機會在劇中小露身材。

丁噹憶起初戀

丁噹飾演的角色「阿美」一開始對陳乃榮無好感，最後卻喜歡上對方，少女情懷劇情讓丁噹想起自己的初戀，「初中時很欣賞一位男同學，下課都會跑去他教室，故意走過教室看他在幹麼。」因不敢告白，暗戀一年無疾而終。

《搭錯車》音樂劇7月7、8日在台中國家歌劇院開演，7月14、15日在台北國家戲劇院，7月20、21日於高雄市立文化中心演出，購票洽ibon售票系統門市。

(中國時報)