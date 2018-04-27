蔡依林紅不讓 黃子佼當教材

2018年04月27日 04:12 中國時報 蔡琛儀 報導

黃子佼日前受文化部流行音樂輔助教材編輯組之邀，暢談他出道30年來對演藝圈的觀察，被問到「演藝圈未來趨勢和需要什麼樣的藝人」，就以蔡依林為例，「她已經是這麼紅的巨星，還是每天在發IG、臉書，其實就是保持一個熱度，跟我們太遙遠，那是不行的，這就是現在的明星，要更有親和力。」連一向神祕的陳綺貞也要在5月開IG，顯見趨勢的轉變。

黃子佼5歲開始聽音樂，10歲在學校同樂會上主持、演短劇，後來自己錄專輯、找機會參加選秀，「那時沒有E-mail，都是寫明信片去報名，沒有手機也沒有臉書，一切都是自己想辦法、找機會。」

不少新人會私訊問他如何入行，他感嘆說：「這種信我一概不回，沒回罵就不錯了，30年前我問誰？如果你真心喜歡這個行業，你會找到機會的。」

婚事零進度

他以恩師張小燕和徒弟黃路梓茵（Lulu）為好藝人榜樣，透露張小燕現仍看許多電視劇和美劇，吸收新知；他也讚Lulu很認真在做筆記，讓他非常感動。

46歲的他日前向女友孟耿如求婚成功，他26日受訪表示婚事無進度，最近彼此工作忙碌，連吃飯、看電影的時間都沒，且近日高齡17歲的愛犬「元氣」罹患腸胃炎，一天腹瀉4次，小兩口常忙著幫元氣清理，他心疼不已，也打趣說：「忙這個，很不浪漫的。」

(中國時報)