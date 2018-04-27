蔡依林紅不讓 黃子佼當教材

黃子佼30年的資歷，成為許多新人討教的對象。

友善列印
中國時報
報導

黃子佼日前受文化部流行音樂輔助教材編輯組之邀，暢談他出道30年來對演藝圈的觀察，被問到「演藝圈未來趨勢和需要什麼樣的藝人」，就以蔡依林為例，「她已經是這麼紅的巨星，還是每天在發IG、臉書，其實就是保持一個熱度，跟我們太遙遠，那是不行的，這就是現在的明星，要更有親和力。」連一向神祕的陳綺貞也要在5月開IG，顯見趨勢的轉變。

黃子佼5歲開始聽音樂，10歲在學校同樂會上主持、演短劇，後來自己錄專輯、找機會參加選秀，「那時沒有E-mail，都是寫明信片去報名，沒有手機也沒有臉書，一切都是自己想辦法、找機會。」

不少新人會私訊問他如何入行，他感嘆說：「這種信我一概不回，沒回罵就不錯了，30年前我問誰？如果你真心喜歡這個行業，你會找到機會的。」

婚事零進度

他以恩師張小燕和徒弟黃路梓茵（Lulu）為好藝人榜樣，透露張小燕現仍看許多電視劇和美劇，吸收新知；他也讚Lulu很認真在做筆記，讓他非常感動。

46歲的他日前向女友孟耿如求婚成功，他26日受訪表示婚事無進度，最近彼此工作忙碌，連吃飯、看電影的時間都沒，且近日高齡17歲的愛犬「元氣」罹患腸胃炎，一天腹瀉4次，小兩口常忙著幫元氣清理，他心疼不已，也打趣說：「忙這個，很不浪漫的。」

(中國時報)

吳宗憲攻蛋7／29再加場 柯佳嬿挑婚紗羨煞單身鍾瑶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。