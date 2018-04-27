Tomorrowland二度襲台

Tomorrowland主場奇幻氛圍將移師台北。

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中國時報
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世界排名首位電子音樂祭Tomorrowland，以引領世界團結的宗旨，二次來台舉辦UNITE With Tomorrowland，將奇幻觸角伸進台北大佳，並首度使用衛星傳送，由比利時Tomorrowland主場控制UNITE 7國舞台聲光效果，力拚全球同步享受主場震撼，首波預售票2600元及VIP票4800元，今（27日）中午12點加開7-11 ibon機台售票，讓台灣樂迷聯合世界一同狂歡！

2018年共有7處入選成為UNITE With Tomorrowland成員，有阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利、西班牙與台灣。現場不僅有多組百大DJ演出，還將透過魔幻之鏡環節與比利時Tomorrowland主舞台及其他國家的電音樂迷無縫接軌。

共享狂歡氛圍

這不僅是直播，比利時主場會即時控制UNITE 7國舞台的聲光特效並切換世界各地的演出實況，利用科技創造出雙向甚至多向的互動，利用螢幕播送比利時主場盛況，交替切換其他國家的現場狀況讓各國樂迷都能共同分享當下每分每秒的狂歡氛圍，呼應世界大同團結一致的理念。

主辦單位時藝多媒體、九井廣告、LOL International不畏2017年因逢颱風被迫取消的陰霾，決心給樂迷一場與眾不同的電音盛典。首波預售票2600元及VIP票4800元僅可於7-11 ibon機台販售，數量有限，售完為止！

(中國時報)

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