九五峰縱走登頂 飽覽北市之美

2018年04月27日 01:34 中國時報 報導蔡淑微

拇指山山勢呈單斜脊走向，狀似拇指擎天，故而得名。

位於九五峰步道最高點的巨岩，是眺望美景的絕佳地點。

欲前往九五峰步道，須先從互相連接的其他步道開始攀爬。

只要提到有巨石的步道，相信許多台北市民立即想到信義區象山步道的六巨石，其實在南港區的拇指山最高峰，有一條同樣擁有巨石、可展望台北市風光和101夜景的步道，這條步道便是九五峰步道。

九五峰海拔375.8公尺，是南港山與四獸山中最高的地方，相傳是為紀念楊森將軍以九五高齡攀登此峰而得名。九五峰步道幾乎整條步道都位於南港山系的稜線上，可從中華科技大學登山口進入，銜接九五峰步道，登頂後再接象山步道下山，行至象山捷運站，全程約7公里，是一條富有挑戰性的步道。對體力和耐力相當自信的人，不妨來一趟九五峰縱走登頂挑戰打卡拍照。

九五峰步道沿途視野寬廣，生態保存相當完整，隨處可見各種蕨類和鳥類。步道終點的「拇指山」呈拇指狀，山頂有360度的觀景視野，天氣晴朗時，不只大台北地區的風光，鄰近四獸山、觀音山、大屯山的層層山巒，甚至是遠方關渡和基隆河的海天一色，都能一覽無遺。

九五峰步道怎麼去

由南港區北興宮步道、中華技術學院步道、麗山橋口步道，或信義區的象山及虎山步道，皆可連接至九五峰。

(中國時報)