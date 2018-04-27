2018年04月27日 01:34 中國時報 陶福媛 報導

SWAROVSKI Remix系列手鍊，3490元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI母親節主打Latisha耳環，3990元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI Eternal系列女表，1萬7900元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI母親節主打Sparkling Dance項鍊，水鑽可以轉動，7990元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI春夏Eleanor項鍊，8990元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI母親節主打Latisha項鍊，4990元，黑白花朵為正反兩面。（SWAROVSKI提供）

方志友的短瀏海造型，靈感來自女兒MIA。佩戴SWAROVSKI可轉動水鑽的Sparkling Dance項鍊，閃閃動人，搭配Michael Kors Collection銀色絲緞禮服。（粘耿豪攝）

才剛生完第2胎的方志友，最近為新戲剪了可愛短瀏海，全新造型青春洋溢，完全不像是兩個孩子的媽。她得意地說：「我素顏的時候更青春，大家都說我是女學生！」

閨蜜贈水晶奶嘴彌月禮

方志友在新戲飾演19歲女生，為了讓自己看起來更年輕，剪了可愛短瀏海。她笑說，新造型的靈感其實就來自3歲女兒MIA，短瀏海可以自己剪，而且好整理，如今母女倆都是可愛妹妹頭，望著女兒就像照鏡子一樣，感覺特別有趣。

現在還在餵母奶的方志友，胸圍非常可觀，受邀拍攝SWAROVSKI時尚專題，胸前佩戴最新款的Latisha花朵風項鍊，層層疊疊披掛的手法，更添女人味。

方志友說，她一直很喜歡SWAROVSKI水晶，去年她還買了一只SWAROVSKI水晶手表送媽媽，在眾多SWAROVSKI水晶飾品當中，印象最深的是一只水晶奶嘴，「是我生女兒MIA時，閨蜜好友送的彌月禮，真是超可愛的！」

花朵風飾品玩黑白配

SWAROVSKI在母親節檔期主打一系列黑白設計、花朵風格的Latisha水晶飾品，黑白雙面的花朵是以3顆愛心結合而成，象徵永恆不變的愛，可以兩面佩戴，搭配溫潤柔美的珍珠，更增添優雅氣質。

方志友還佩戴Sparkling Dance系列飾品，項鍊上裝飾4顆可360度旋轉的水鑽，更加耀眼閃亮。另外還有可自行搭配組合的SWAROVSKI REMIX系列，可將鍊子長度不斷延伸成手鍊、項鍊、腰鍊等，讓穿戴飾品變得更加有趣。

(中國時報)