方志友 閃耀母愛

方志友穿戴SWAROVSKI飾品超級卡哇伊，完全不像是兩個孩子的媽。佩戴SWAROVSKI Latisha花朵系列項鍊、手鍊和腕表，穿Michael Kors Collection春夏新裝。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
SWAROVSKI Remix系列手鍊，3490元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI母親節主打Latisha耳環，3990元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI Eternal系列女表，1萬7900元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI母親節主打Sparkling Dance項鍊，水鑽可以轉動，7990元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI春夏Eleanor項鍊，8990元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI母親節主打Latisha項鍊，4990元，黑白花朵為正反兩面。（SWAROVSKI提供）
方志友的短瀏海造型，靈感來自女兒MIA。佩戴SWAROVSKI可轉動水鑽的Sparkling Dance項鍊，閃閃動人，搭配Michael Kors Collection銀色絲緞禮服。（粘耿豪攝）

才剛生完第2胎的方志友，最近為新戲剪了可愛短瀏海，全新造型青春洋溢，完全不像是兩個孩子的媽。她得意地說：「我素顏的時候更青春，大家都說我是女學生！」

閨蜜贈水晶奶嘴彌月禮

方志友在新戲飾演19歲女生，為了讓自己看起來更年輕，剪了可愛短瀏海。她笑說，新造型的靈感其實就來自3歲女兒MIA，短瀏海可以自己剪，而且好整理，如今母女倆都是可愛妹妹頭，望著女兒就像照鏡子一樣，感覺特別有趣。

現在還在餵母奶的方志友，胸圍非常可觀，受邀拍攝SWAROVSKI時尚專題，胸前佩戴最新款的Latisha花朵風項鍊，層層疊疊披掛的手法，更添女人味。

方志友說，她一直很喜歡SWAROVSKI水晶，去年她還買了一只SWAROVSKI水晶手表送媽媽，在眾多SWAROVSKI水晶飾品當中，印象最深的是一只水晶奶嘴，「是我生女兒MIA時，閨蜜好友送的彌月禮，真是超可愛的！」

花朵風飾品玩黑白配

SWAROVSKI在母親節檔期主打一系列黑白設計、花朵風格的Latisha水晶飾品，黑白雙面的花朵是以3顆愛心結合而成，象徵永恆不變的愛，可以兩面佩戴，搭配溫潤柔美的珍珠，更增添優雅氣質。

方志友還佩戴Sparkling Dance系列飾品，項鍊上裝飾4顆可360度旋轉的水鑽，更加耀眼閃亮。另外還有可自行搭配組合的SWAROVSKI REMIX系列，可將鍊子長度不斷延伸成手鍊、項鍊、腰鍊等，讓穿戴飾品變得更加有趣。

(中國時報)

孫安佐律師 出招加速60天落幕 鑽石銀行彩鑽登台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。