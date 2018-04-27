鑽石銀行彩鑽登台

鑽石銀行在台舉辦九大彩鑽盤商巡迴展，主打20克拉的Fancy Purplish Pink VVS2粉紅彩鑽戒，約4.5億元。（Diamond Bank提供）

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中國時報
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鑽石銀行在台舉辦九大彩鑽盤商巡迴展，主打1.52克拉The Barbie Pink豔彩霓虹粉鑽，約7500萬元。（Diamond Bank提供）
3.03克拉綠鑽戒指，市價154萬，特惠價86.5萬，附GIA證書。（Diamond Bank提供）
去年在短短2小時完售的特惠價金鑽戒指，今年再釋出15顆，同樣只要9萬9000元（不含戒檯）。（Diamond Bank提供）
1克拉水滴型藍鑽戒指，市價990萬元，特惠價520萬元，附GIA證書。（Diamond Bank提供）

貴婦名媛暱稱「珠寶界好市多」的鑽石銀行（Diamond Bank），即起至5月8日在台舉辦「九大彩鑽盤商亞洲巡迴展」，訴求展售比市價便宜一半，甚至比拍賣會起標價還要便宜的鑽石珠寶，而且都附有鑽石GIA證書，買到就賺到。

「我們累積大數據建立珠寶價格平台，掌握珠寶的最底價是多少，不怕盤商漫天喊價。」鑽石銀行暨斐儷珠寶總經理陳昱羲說，買珠寶要買在最低點，這樣才能真正保值、增值，鑽石價格從2010年一路下滑，1克拉鑽石從20萬跌到10幾萬，今年一開春鑽石小幅反彈了7％，「從大數據來看，今年鑽石會開始一路攀升，此時正是下手的好時機！」

粉紅鑽是巡迴展的主打珠寶，一顆相當罕見的1.52克拉豔彩粉紅鑽The Barbie Pink，售價約為7500萬；展覽推出價格親民的珠寶，去年20顆1克拉金鑽特惠價9萬9000元，在短短2小時內完售，今年盤商再度釋出15顆供台灣消費者搶購，並加碼推出一對各1克拉的鑽石耳環，售價25萬元，成色DF、淨度VS以上，且附有GIA證書，比市價便宜至少1/3。

為讓價格透明，大數據不斷累積，鑽石銀行未來會建立手機APP平台，民眾只要用手機掃瞄鑽石證書就可秀出估價，如此就不怕珠寶商漫天開價，欺騙消費者了。

九大彩鑽盤商亞洲巡迴展

★斐儷珠寶仁愛店

時間：即日起至4/30

地點：台北市仁愛路三段148號

★晶華酒店

時間：5/4～5/8

地點：台北市中山北路二段41號

★預約電話：（02）2776-1177

(中國時報)

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