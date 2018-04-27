水喔！打造完美媽咪 百貨搶賣獨家美妝

2018年04月27日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

買SOGO忠孝館植村秀任4色「我就是要玩翻霧脣系列脣膏」+任1色「潮有態度脣線筆」，獨家送與Yazbukey聯名的時尚腰包，限量60個。（SOGO提供）

微風獨家TOD’S Wave Bag後背包，9萬2000元。（微風提供）

dyson Supersonic吹風機盒裝版－粉紅，原價1萬6200元、特價1萬4600元，SOGO忠孝館限量30組、復興館限量50組。（SOGO提供）

微風BVLGARI Divas’Dream系列桃紅碧璽與紫水晶耳環，約129萬7000元。（微風提供）

Dolce&Gabbana在SOGO忠孝館獨家打造「恬蜜花園」快閃店，玫瑰圖騰頰彩、脣彩和指彩價格店洽。（SOGO提供）

百貨母親節趁勝追擊，「美妝天后宮」遠東SOGO忠孝館第1季美妝成長12％，5月1日至6日集中火力，台北店和天母店首次推美妝滿5000送400、單日可跨櫃累計，是30年來首見，要藉美妝加碼吸人潮，帶動家用/家電、珠寶、精品買氣；微風廣場則為5月11日封館的微風之夜放大絕，當晚消費滿10萬元抽紐約來回機票、百萬名車。

獨家和聯名彩妝 最大賣點

5月1日至13日母親節檔期，SOGO忠孝館獨家和聯名彩妝是最大賣點，包括屢傳來台的義大利精品彩妝Dolce&Gabbana（DG）5月7日至13日亞洲首賣、全台獨家快閃；M.A.C與時尚設計師Jeremy Scott聯名復古錄音帶造型的限量彩妝全台獨賣；植村秀與巴黎配飾Yazbukey聯名的紅脣彩妝，全球獨家5月5日開賣，送時尚紅脣腰包，限量60個。

內衣殺出史上最高回饋33％

此外，忠孝、復興館主打粉色系家用、家電，最高回饋30％，忠孝館膳魔師鍋具3.7折起，復興館獨家首賣dyson藍色款DP04智慧空氣清淨機；忠孝館黃金、珠寶最高回饋11％，內衣殺出史上最高回饋33％、滿萬送限量粉色摺疊腳踏車；忠孝、復興和敦化3館精品滿2萬送2000、珠寶滿3萬送1500，敦化館精品滿30萬元最高回饋15％，預估3館整體業績可較去年成長10％。天母店趁檔期前引進FANCL和Folli Follie、夏普改裝，因館內品牌穩定，美妝一樣滿5000送400、指定家電滿萬送500，預估業績可成長4.5％。

微風之夜網羅超過百件獨家、首賣商品，千萬珠寶品項近20件，比去年多2成；優惠門檻滿5000折抵500起，消費滿10萬元可抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線－紐約來回機票及LuxgenU6 GT220百萬汽車抽獎券；且因應紐約主題，安排卓別林、貓王、自由女神、瑪麗蓮夢露、麥可傑克森等經典人物於樓面出沒與VIP互動。

(中國時報)