母親節美妝精選－法國美妝祭超殺優惠

1.Sisley母親節全能乳液保養組價值9507元，特價7200元。（Sisley提供）

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中國時報
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2.Sisley母親節極致美白全日防禦精華特惠組價值1萬2167元，特價9500元。（Sisley提供）
3.DARPHIN全效舒緩精華液，2500元。（DARPHIN提供）
4.蘭蔻絕對完美底妝入門組，3100元起。（蘭蔻提供）
5.迪奧J'adore Injoy愉悅淡香水新光三越體系獨家。（迪奧提供）
6.香緹卡梔子花美白精華組，特價1萬1000元。（香緹卡提供）
7.歐舒丹L'OCCITANE青春賦活組原價6180元，體驗價5680元。（歐舒丹提供）
日本女星戶田惠梨香成為蘭蔻在日本繆思女神。（蘭蔻提供）

母親節檔期開打，法國品牌除祭出加大版，更趁勢推出強勢新品搶攻鐵粉。業者表示，保養有固定客群，彩妝才是決勝關鍵，因此在彩妝新品與特惠組，都會加入小ml體驗組，吸引新客衝高業績。

法國頂級保養專家Sisley，以植物美容學為品牌精神，1976年創立以來，備受名媛貴婦青睞，品牌除了提供個人化的美妝諮詢，今年母親節更推出強勢底妝產品「極致美白粉凝精華」，並針對母親節檔期祭出經典明星商品回饋消費者，全能乳液保養組、極致美白全日防禦精華組、抗皺活膚前導水精華組都在特惠之列。

蘭蔻祭出了7組特惠組，包括經典超進化肌因修護系列、超緊顏白金淡斑系列，另有超輕盈UV提亮素顏霜、絕對完美脣膏、絕對完美水脣釉等。迪奧母親節強攻凍妍新肌系列、超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製版等都在特惠之列，秒殺款花漾迪奧親吻淡香水也特別備貨。

母親節檔期適逢香緹卡20周年，精選五月玫瑰系列與鑽石緊緻抗老系列保養品，更加入防護產品與好萊塢巨星最愛的底妝組合，最高折數下殺7折起。歐舒丹則祭出滿額好禮，單次消費指定商品折扣後滿3800元，贈白皇后綻白晶露30ml、白皇后綻白凝霜8ml等指定禮品；滿8800元再加贈迷你花香禮盒、600購物金。

(中國時報)

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