想入手新電腦照過來 宏碁春電展優惠下殺

宏碁Aspire 7，原價3萬900元，特價2萬5000元。（宏碁提供）

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中國時報
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宏碁Aspire E5，共推出灰、紅、白3色，原價2萬7900元，展場也將下殺至少5000元。（宏碁提供）
宏碁Swift 5，原價4萬2900元，特價3萬元有找。（宏碁提供）

台北春季電腦展即將在今（27日）至30日開展，電腦大廠宏碁今年同樣以大規模參展，不僅帶來全台限量「復仇者聯盟特別版筆記型電腦」系列，更將為消費者祭出第8代Intel Core處理器逾15款商品，另外還有抽旅遊券、展場加碼活動等，為今年準備入手新電腦的消費者帶來下殺優惠。

電池續航力 高達13小時

今年宏碁將指定3款特賣筆電，包括熱銷款的Swift 5，14吋IPS面板Full HD螢幕、搭配13.3吋全金屬機身機身，重量僅1.3公斤，搭載Intel Core i7-7500U處理器，還有高達13小時電池續航力，現特價3萬元有找帶回家；15.6吋Aspire E5則搭載第8代Intel Core i5-8250U及GeForce MX130-2GB獨立顯卡，共推出灰、紅、白3色，展場也將下殺至少5000元。

復仇者聯盟 現場限量開賣

而男士最愛的電競類筆電Aspire 7，擁有標準電壓及GeForce MX150獨立顯卡，其中15.6吋搭載Intel Core i5-7300HQ的機種，現享特價2萬5000元，另外「復仇者聯盟特別版筆記型電腦」系列也將於現場限量開賣；現場購買指定商品，送Acer秒開帳篷、防潑水後背包等禮物，另5月20日前買搭載宏碁Intel Core處理器筆電及桌機，登錄即抽「香港樂園度假村雙人遊」。

(中國時報)

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