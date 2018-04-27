小型休旅 INFINITI QX30駛進太平山 跨界不受限

INFINITI QX30前後下護板都是鋁合金材質，有良好防護性，車頂鋁合金架更可提供喜愛戶外運動的車主加裝自行車架、旅行箱、露營帳等配件。（陳大任攝）

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中國時報
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多功能方向盤質感頗佳，定速及ICC功能都安排在後方7點鐘位置。（陳大任攝）
中控台多處按鍵、旋鈕配有霧銀飾板，顯得相當豪華。（陳大任攝）
電動座椅調整設定鈕與賓士慣用的造型設計風格一致，透露出與GLA的表親關係。（陳大任攝）
INFINITI QX30 360度環景顯影配置4具攝影機，可合成車輛四周的影像，以俯視圖呈現。（陳大任攝）
INFINITI QX30後座椅型可讓兩名成人舒適乘坐，並附有空調出風口。（陳大任攝）

運動休旅車正夯，日產因為產品發展策略與賓士合作，旗下豪華運動休旅INFINITI QX30，即是這場跨越品牌界限的姻緣之作，也就是說，與Mercedes-Benz GLA算是表親。

INFINITI QX30配置2.0L渦輪引擎，擁有208hp/350Nm最大動力，搭配雙離合器7速自手排及AWD智慧型四輪傳統系統。這次試駕行程，我們穿越綠意盎然的宜蘭平原，深入雲霧繚繞、沁涼靜謐的太平山區，感受那充沛的動力、沉穩的底盤與絕佳隔音工程；在平整的高速道路、蜿蜒起伏的山路，甚至中途在粉鳥林祕境沙灘取景時，更是充分體驗原廠精心調校的成果。

既與GLA是表親，比較車身規格不難發現QX30在車長、寬、高（4425x1815x1530mm）與軸距（2700mm）都略增一點，行李廂容量430L也較GLA的421L略大；QX30外型鈑件有較多的肌肉感，而GLA則顯得較為內歛，加上QX30標配235/50 R18大尺寸輪胎，更加凸顯其運動化的個性。

令人印象深刻的是，QX30的AWD智慧型四輪傳動系統能隨時感測路面狀況，據廠方資訊，在乾燥路面會以前輪驅動模式提升燃油效率，但進入濕滑、彎道或崎嶇路面時，系統會自動傳遞最高達50%的動力至後輪，搭配主動限滑差速器，即可將動力分配至左右輪，防止車輛打滑，是相當聰明的四驅系統。

INFINITI QX30有168萬元豪華版與183萬元旗艦版，兩款售價差15萬元，但旗艦版卻多了全景天窗、NAPPA皮椅、BOSE音響和衛星導航，更配備環景顯示、停車輔助，以及ICC全速域智慧定速、DCA車距控制輔助、FEB自動急停輔助和LDW車道偏移警示系統。業者透露，旗艦版接單高達9成，INFINITI車主真是有眼光。

(中國時報)

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