2018年04月27日 04:11 中國時報 本報訊

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從痛苦到痛快■梁嘉銘（寶爺）■出版社／寶瓶文化

曾經，他向母親借了少少的二十萬創業，初期四百多天，天天跟數字賽跑：愈燒愈薄的本錢令他懷疑走向美好的可能，擔憂著下一張訂單在哪裡；終於賺錢，卻被信任的人騙……細數過去，在事情看起來不費一點力之前，其實，他已經好幾次幾乎耗盡了最後一點力氣。

擁有三十三萬腦粉熱情愛戴的幽默教主「寶爺」，「幽默可以戰勝一切的ＸＸ」是經典座右銘，但這樣的輕鬆來自於無數次面臨低潮，在關鍵時刻的轉念，學習自嘲。他說：「人生就是不斷地收縮、用力、痠痛，然後，突然就強壯了。」

不斷地犯錯，不斷地選擇，不斷地後悔，不斷地割捨，不斷地面對，不斷地心痛……就像寶爺說，人生有很多事情是不斷地在未知中探索，探索，再探索。本書內容正如寶爺人生，戲耍同認真並存，幽默隨傷心共生！

■驟雨之島

■作者／顧德莎

■出版社／有鹿文化

本書收錄的九篇短篇小說，是作者顧德莎以自身在紡織業工作十五年的經驗，見證了五○到八○年代末期，紡織業急遽的興盛與衰落。她用真實的人物、實際的背景，勾勒出虛構的情節，彼此看似各自獨立，但都隱隱有所相關聯……他們是彼此的前景與景深，在同一個時代裡，各自演出小人物的渺小故事。

作者如實寫下盛鬧過後的頹然，伴隨八、九○年代過境台灣一場又一場的風颱、驟雨、地震……男與女，在時代的洪水中都曾想要奮力再起，但他們無能抵抗──「死亡」是不是解決問題的方法？自殺的人是用盡了所有力氣想要找活路，卻在最後一分鐘力竭而亡──如同驟雨來襲時，在過小的傘下，拚命站穩自己，卻無從抵抗時代潮水的流去。

■三天一生

■作者／皮耶．勒梅特

■譯者／繆詠華

■出版社／時報出版

法國冠軍小說家──皮耶．勒梅特，繼龔古爾獎《天上再見》後最新力作，出版即攻占法國暢銷書榜冠軍。

本書聚焦少年犯罪者不堪負荷的心理焦慮，作者再度推翻類型，從犯罪者視角下手，讀者將歷盡「被活逮」的威脅，全程冷汗直流，結局並大呼意外。罪刑與懲罰猶如一道無形的枷鎖，緊緊縛住少年，無法呼吸。他能否脫身？能躲多久？人是否有勇氣面對自己犯下的滔天大錯？又將付出什麼代價？結局力道之猛，令人不禁痛哭失聲。

(中國時報)