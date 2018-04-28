文金會《板門店宣言》 完全棄核 年內終戰

2018年04月28日 04:10 中國時報 王嘉源 、 陳建瑜 ／台北─首爾連線報導 ／台北─首爾連線報導

板門店宣言重點

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩27日在邊境板門店「和平之家」舉行眾所矚目峰會，會後簽署《板門店宣言》，確認透過「完全棄核」實現半島無核化共同目標，並爭取年內宣布「終戰」，矢言朝鮮半島將不再發生戰爭，迎來新的和平時代。文在寅還將於今秋訪問平壤。

韓朝共同推動 和平繁榮統一

「文金會」歷史峰會昨經2場會談取得突破進展。文在寅與金正恩在聯合記者會宣布，兩人確認以完全棄核實現半島無核化共同目標，今後韓朝將就此更緊密合作。文讚揚說，北韓主動採取「核凍結」意義重大，將成為半島完全無核化起點。

金正恩則稱，韓朝擁有相同血緣和文化，今後將重新融為一體，共享繁榮。他說，他和文在寅在全世界注目下簽署協議，為避免如以往那樣半途而廢，兩人將繼續溝通，力爭取得豐碩成果。根據《板門店宣言》（全稱為《關於實現半島和平、繁榮及統一的板門店宣言》），文金聲言，朝鮮半島將不再發生戰爭。宣言內容分三大項，包括：韓朝關係畫時代改善發展，迎向自主統一的未來；緩和韓半島尖銳軍事緊張狀態，致力消除戰爭危險；構建韓半島永久和牢固的和平機制。

促四方會談 文在寅將訪平壤

韓聯社報導，韓朝除確認無核化共同目標，爭取年內宣布結束戰爭狀態，實現「停和機制轉換」（韓戰停戰協定轉換為和平協定），為構建牢固的永久性半島和平機制，將努力促成韓朝美「三方會談」或韓朝美陸「四方會談」。

文金商定定期舉行首腦會談，並透過熱線電話就重大事件交換意見，鞏固互信。為落實文金會協議，文在寅將於今秋訪平壤。韓朝決定在消除軍事緊張、切實樹立軍事互信後，實現分階段裁軍。雙方將在陸海空停止一切敵對行為，5月1日起全面停止邊境喊話及散發敵對傳單。金正恩並主動提及延坪島事件，表示雙方衝突不會再發生。另外，雙方同意攜手參加2018年雅加達亞運會等國際賽事，展現團結。

建軍事互信 實現分階段裁軍

經濟合作方面，韓朝將在開城工業區開設常設聯絡辦事處，韓朝將舉行紅十字會會談協商離散親人團聚問題，在8·15光復節之際舉行團聚活動。

宣言指出，為實現韓朝經濟平衡發展和共同繁榮，將積極落實《10·4宣言》（2007年由時任兩韓領袖發表）所列項目，首先連接並升級改造東海線及京義線鐵公路。

文金會為兩韓歷來第三次峰會，距上次時隔11年。《韓國前鋒報》指出，南韓電視播出文金握手一刻，民眾感動不已；曾在北韓開城工業區設廠的企業主也殷盼園區重啟。

針對宣言內容，韓國外國語大學全球安全合作中心主任黃載皓接受本報訪問表示，文金會確認「無核化」為共同目標，對接下來的「川金會」有幫助，具體內容得由美國來談。

(中國時報)