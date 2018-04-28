張志軍出任海協會長

大陸前國台辦主任、現任人大外事委副主任張志軍，被推舉為大陸海協會新任會長。（中新社）

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中國時報
／北京報導

大陸前國台辦主任、現任人大外事委副主任張志軍，昨被推舉為大陸海協會新任會長。海基會發言人管安露昨晚呼籲雙方共同努力，推動兩岸和平穩定。

據了解，民進黨政府上台後，兩任海基會董事長就任都有正式發函通報海協會；但這次張志軍履新，海協會並未通報海基會。

龍明彪任常務副會長

大陸國台辦旗下的中國台灣網昨報導，大陸海協會27日上午在北京召開第4屆理事會第一次會議，產生新一屆領導機構。會議推舉張志軍為海協會新一任會長，現任國台辦副主任龍明彪為常務副會長，孫亞夫、李亞飛仍續任副會長。

會議前，中共政治局常委、大陸政協主席汪洋會見全體代表並發表講話，國台辦主任劉結一也出席會議並講話。據公開資料，張志軍出生於1953年，1971年進入北大就讀，後留學英國，1975年進大陸外交部任職，2009年調任外交部常務副部長，隨後於2013年接替前國台辦主任、現任外長王毅，出掌國台辦。

張志軍今年3月當選大陸全國人大常委，隨後出任人大外事委員會排名第3副主任委員。

對於兩岸兩會辜汪會談25周年，海基會昨指出，25年前，兩岸開放交流初期，海基會與大陸海協會尚能在不預設政治前提下，求同存異，開啟對話之門。時至今日，面對新情勢，即使雙方有歧見，也仍應繼續對話，「共同尋求互動新模式」。

海基會強調，兩岸交流30年來已累積許多豐碩成果，這些成果都是兩岸和平繁榮的基礎。儘管目前兩岸關係陷入僵局，但雙方仍應以兩岸人民福祉為念，將維繫台海和平與穩定視為最高原則，擱置爭議、相互尊重，透過溝通尋求兩岸互動的改善與突破。

海基盼尋互動新模式

陸委會則表示，「和平與溝通」是實現台海互利共榮的關鍵，陸方應回顧雙方「擱置爭議、務實協商」初衷，透過不設前提的建設性溝通，開展兩岸良性互動。

陸委會則表示，兩年來，政府珍惜與維護過去30多年雙方交流協商累積的成果，致力維繫兩岸和平穩定現狀；在兩岸往來過程中，政府始終不變，堅定捍衛中華民國主權、台灣尊嚴及2300萬台灣人民對台灣前途的自由選擇權。

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(中國時報)

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