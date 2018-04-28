獨裁狂人展外交手腕 金正恩秀微笑 比核武還犀利

北韓領導人金正恩形象180度轉變！一年間大改獨裁狂人形象，換成主導38度線政治秀與南韓共同維持半島和平的高明政治家，外交手腕讓人嘆為觀止。外界分析，這代表金正恩對內權力基礎更穩固，而這一切，都出自於他希望維繫金家政權和解除國際制裁。
挑釁全世界 金胖有目的
金正恩今年3月底密訪北京之前，7年來從來不曾出國，也鮮少與外國官員互動。公開的照片與宣傳形象照不外乎視察飛彈發射、對核武科學家下達指示等，顯示他的個人形象與核武計畫緊密地交纏在一起。
金正恩被外界視為冷血狂人，但細看並非任意妄為。他認清危機何在，也懂得消除危機，了解唯有恐嚇才能收買人心。因此2011年上台後，上至犬決姑丈張成澤、毒死同父異母胞兄金正男，下至公開處決多名元老重臣、整肅逾300高幹，皆是要臣民對他心存敬畏，不敢造反奪權。因此說金正恩是胖子，的確沒錯，但說他是瘋子，可是大錯特錯。
去年朝鮮半島硝煙瀰漫，金正恩與美國總統川普隔空互嗆，彼此恨得咬牙切齒，似有不共戴天之仇，緊張情勢不斷升高。金正恩無視制裁，多番挑釁試射飛彈與核試，製造緊張氣氛，狂嗎？喪失理智嗎？其實不然，他這既為捍衛平壤政權提供合理依據，也讓全民產生共同危機感，有利於國家團結，深謀遠慮可見一斑。
一切突然在年初峰迴路轉，平昌冬奧讓兩韓破冰，局勢得以趨緩。而一向給人極端、獨裁、冷血無情形象的金正恩也在此時進行「變臉」。其實他上台後就刻意從行為、語氣，以至髮型和服飾都模仿其祖父金日成，希望籍此得到民眾的認可和愛戴。但元旦發表全國談話時，他捨棄了黑色或深藍色「毛裝」，換穿視覺上更柔和的灰色西裝，顯示他不再堅持父輩留下的傳統裝扮，也意味他掌控一切，不怕求變。
政權穩當了 求新也求變
不苟言笑的形象開始「解凍」，對外關係上也開始融冰，外界推測金正恩有意讓北韓走向現代化，與世界更緊密地連接。而今魅力攻勢發威，似乎改變其窮兵黷武的狂人形象，從而緩解南北韓關係，甚至進展到朝美首腦對話。究其原因，金正恩已擁有足夠的威懾能力，能阻止美國對北韓發動攻擊，從而能確保他本人及金氏政權的存續。
金正恩收放自如戲劇性的變化也預示川金會精采可期，難怪有人說，金正恩的「微笑攻勢」與核武一樣，可能成為「犀利的武器」，讓他成為東北亞大棋局的最佳男主角。
(中國時報)