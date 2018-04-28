獨裁狂人展外交手腕 金正恩秀微笑 比核武還犀利

2018年04月28日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

文金會登場，美國總統川普也忙著發表意見刷存在感，還讓白宮趁此時發布蓬佩奧不久前訪問平壤與金正恩見面握手的照片。 （路透）

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北韓領導人金正恩形象180度轉變！一年間大改獨裁狂人形象，換成主導38度線政治秀與南韓共同維持半島和平的高明政治家，外交手腕讓人嘆為觀止。外界分析，這代表金正恩對內權力基礎更穩固，而這一切，都出自於他希望維繫金家政權和解除國際制裁。

挑釁全世界 金胖有目的

金正恩今年3月底密訪北京之前，7年來從來不曾出國，也鮮少與外國官員互動。公開的照片與宣傳形象照不外乎視察飛彈發射、對核武科學家下達指示等，顯示他的個人形象與核武計畫緊密地交纏在一起。

金正恩被外界視為冷血狂人，但細看並非任意妄為。他認清危機何在，也懂得消除危機，了解唯有恐嚇才能收買人心。因此2011年上台後，上至犬決姑丈張成澤、毒死同父異母胞兄金正男，下至公開處決多名元老重臣、整肅逾300高幹，皆是要臣民對他心存敬畏，不敢造反奪權。因此說金正恩是胖子，的確沒錯，但說他是瘋子，可是大錯特錯。

去年朝鮮半島硝煙瀰漫，金正恩與美國總統川普隔空互嗆，彼此恨得咬牙切齒，似有不共戴天之仇，緊張情勢不斷升高。金正恩無視制裁，多番挑釁試射飛彈與核試，製造緊張氣氛，狂嗎？喪失理智嗎？其實不然，他這既為捍衛平壤政權提供合理依據，也讓全民產生共同危機感，有利於國家團結，深謀遠慮可見一斑。

一切突然在年初峰迴路轉，平昌冬奧讓兩韓破冰，局勢得以趨緩。而一向給人極端、獨裁、冷血無情形象的金正恩也在此時進行「變臉」。其實他上台後就刻意從行為、語氣，以至髮型和服飾都模仿其祖父金日成，希望籍此得到民眾的認可和愛戴。但元旦發表全國談話時，他捨棄了黑色或深藍色「毛裝」，換穿視覺上更柔和的灰色西裝，顯示他不再堅持父輩留下的傳統裝扮，也意味他掌控一切，不怕求變。

政權穩當了 求新也求變

不苟言笑的形象開始「解凍」，對外關係上也開始融冰，外界推測金正恩有意讓北韓走向現代化，與世界更緊密地連接。而今魅力攻勢發威，似乎改變其窮兵黷武的狂人形象，從而緩解南北韓關係，甚至進展到朝美首腦對話。究其原因，金正恩已擁有足夠的威懾能力，能阻止美國對北韓發動攻擊，從而能確保他本人及金氏政權的存續。

金正恩收放自如戲劇性的變化也預示川金會精采可期，難怪有人說，金正恩的「微笑攻勢」與核武一樣，可能成為「犀利的武器」，讓他成為東北亞大棋局的最佳男主角。

(中國時報)