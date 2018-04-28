貧民區誕生的政治家 文在寅搏和平 盼帶母探故鄉

2018年04月28日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓史上的第3次峰會順利落幕，出身脫北家庭的南韓總統文在寅可謂居功厥偉。峰會中文在寅展現他出一貫友善、溫和而開放的態度，穩步推動朝鮮半島向和平目標邁進，追根究柢，他的夢想與其家庭背景、民族情感與政治使命都密切相關。

韓戰期間，文在寅父母從故鄉咸鏡道逃難至南韓，父親在巨濟島戰俘營打工，母親則在釜山附近賣雞蛋。貧困的文在寅年幼時就幫人送煤餅、到教堂領取救濟，曾因沒錢繳學費被趕出學校。

兩度入獄 樹立一生使命

文在寅19歲時重考上慶熙大學法學系，1975年因參加學運、反對朴正熙（前總統朴槿惠之父）獨裁統治，被捕並判緩刑，還遭校方開除。他隨即被徵召入伍，到兩韓邊界的板門店服役。隔年發生「白楊樹事件」，美韓部隊欲砍伐邊界1棵擋住視線的白楊樹，因而和北韓駐軍爆發衝突，2名美軍喪生，文在寅奉命冒死繼續砍樹，最終完成任務。

退伍後因反抗對前總統全斗煥，再次鋃鐺入獄。文在寅在獄中通過司法考試，因有前科無法成為法官，於是回鄉擔任人權律師，並與前總統盧武鉉合開事務所，兩人也因此成為莫逆之交。2002年盧當選總統，文在寅隨他踏入政壇，2007年就任青瓦台祕書室長。他曾協助策畫兩韓第2次峰會與六方會談，還隨盧親赴平壤，與北韓前領袖金正日對談，這些經驗讓他對兩韓交手累積不少深刻見解。

穩步斡旋 半島迎來春天

文在寅始終相信協商才是解決爭端之道，但金正恩連續試射飛彈，讓他不得不採取強硬立場，接受美國部署「薩德」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），也因此得罪大陸，北京對首爾實行經濟制裁，重創南韓觀光、娛樂和化妝品等產業。今年元旦，金正恩主動放話願參加平昌冬奧，接下文在寅早就遞出的橄欖枝，他才終於可以穿針引線，牽成畫時代的美朝峰會。

文在寅在1月出版的新書中提到「當和平統一來到，我第一件想做的事就是帶著90歲的母親探望故鄉」；他與金正恩會面時也表示「朝鮮半島的春天即將來臨」。是否成真，一方面決定於他的政治手腕和使命感，一方面也受制於國內和國際大環境制約。

(中國時報)