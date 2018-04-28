相差30歲 兩韓第一夫人初相見

2018年04月28日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩的夫人李雪主在台灣時間27日下午5點15分左右現身板門店。她穿著亮粉色套裝，翩然抵達「和平之家」，南韓總統夫人金正淑在場迎接，兩人親切寒暄後出席歡迎晚宴，這是南北韓第一夫人首次會面。

年近30（一說28歲）的李雪主與63歲的金正淑同樣熱愛音樂，兩人在步入婚姻前都是專業歌手。2005年李雪主曾參加南韓仁川亞洲田徑賽，當時她是北韓的啦啦隊員，如今她已是北韓的第一夫人，而且是3個孩子的母親。

李雪主已陪同金正恩出席過國內外各大重要場合，包括上個月與大陸國家主席習近平的峰會，政治能見度愈來愈高。習近平的妻子彭麗媛也是歌唱家。

李雪主與金正恩育有3名子女。她曾擔任銀河水管弦樂團主唱，因此早已是公眾人物。

李雪主2009年與金正恩結婚，但到了金正恩2011年繼承父親金正日權力次年，兩人的婚姻關係被公開。直到本月14日，北韓國營媒體才以「受尊敬的第一夫人」稱呼李雪主，這是40年多來北韓首次使用「第一夫人」稱號。

金正淑在首爾慶熙大學主修聲樂時，與念法律的文在寅相識相戀。文在寅因參與社運常違反校規，曾四度被學校勸退，最後被開除學籍。但金正淑並沒有離他而去。1981年與文在寅結婚，育有兩名子女。文在寅於2017年5月就任南韓總統，金正淑成為第一夫人。她個性開朗，去年在菲律賓見僑胞時，她一身韓服跟著音樂開心跳起《江南Style》的騎馬舞。

(中國時報)