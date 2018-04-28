發布祕密外交照 川普狂刷存在感

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中國時報
／綜合報導

兩韓峰會27日登場，美國總統川普也忙著發表意見，大刷存在感！他誇稱自己尚未跟金正恩坐下來談，對方就已做出讓步，而美國什麼也沒讓。白宮同時祝願文金會成功，朝鮮半島人民幸福。還發布蓬佩奧訪問平壤與金正恩見面握手的照片，預示著川金會也近了！

從北韓宣布要參加在南韓平昌冬奧起，川普便不時吹噓自己是促成此事的關鍵因素，為了讓他開心，南韓總統文在寅表示「美國主導的制裁和施壓見效了」、「川普總統的功勞非常大」。不久前，川普曾對兩韓峰會可能討論簽和平條約、結束韓戰表示祝福，他不忘往自己臉上貼金，宣稱「若沒有美國、尤其是沒有我，我猜他們）不會有這樣的討論」。

文在寅去年就任後，向北韓傳遞和平信息，半島情勢快速降溫。平心而論，川普的強硬態度確實起了一定作用。平壤向美方遞出橄欖枝，川普欣然接受，甚至破天荒同意與金正恩一談。川普態度轉變，有現實上的需要。

文金會取得重大進展，人們的焦點將轉移到隨後登場的川金會。對川普而言，美朝峰會若順利舉行且取得一定成果，不僅有利於今年期中選舉共和黨選情，對他2020年爭取連任也有助益。從消極面看，川普因「通俄門」、「艷星門」案焦頭爛額之際，美朝往來，起碼能轉移一下焦點。

(中國時報)

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