文金牽手跨界 1分鐘實現互訪

2018年04月28日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

金正恩（左）隔著北緯38度分界線，與文在寅（右）歷史一握。文在寅問金正恩，「我什麼時候才可能過去北韓？」金正恩不假思索回道，「現在就去怎麼樣？」2人隨即手牽手跨過界線，在北韓側停留10秒後，又牽手回到南韓一側，即興造就「1分鐘互訪」，打破38度線的人為藩籬。（法新社）

文在寅與金正恩峰會金句

文在寅和金正恩的歷史性會晤，板門店風和日麗春光好，兩人笑容沒停歇，好心情全寫在臉上，親密友好的互動藏不住。儘管兩韓事前沙盤推演程序，但人畢竟是情感澎湃的血肉之軀，文金幾度脫稿演出，不按牌理出牌，反倒為這場相會憑添溫馨友好氛圍，顯現雙方敞開心房互動的誠意。

不按牌理出牌 更添溫馨

當地時間上午9點28分，金正恩隔著板門店北緯38度的軍事分界線，與文在寅首度相逢。文金歷史一握後，文在寅笑著問金正恩，「你來到南韓了，那我什麼時候才可能過去北韓呢？」

金正恩抬腳跨越象徵隔閡兩韓的10公分高水泥檻，不假思索回道，「現在就去怎麼樣？」文在寅似乎有點嚇一跳，但隨即和金正恩手牽手，笑瞇瞇一塊跨過界線，在北韓側停留約10秒後，又牽手跨回南韓一側，兩人始終笑容滿面。這天外飛來的「1分鐘實現互訪」，完全不在原本規畫中。

北韓2將領 向文行軍禮

不到10分鐘後，令外界目瞪口呆的另一幕上演。峰會前歡迎儀式上，文金分別介紹自己的隨行官員，當文在寅準備與朝鮮人民軍總參謀長李明秀、以及人民武裝力量相朴永植兩位將領握手時，這兩位穿著軍服的北韓高階將領，竟然向文在寅行軍禮致意。反觀南韓聯合參謀本部議長鄭景鬥也著軍裝，但只與金正恩握手，未彎腰或低頭。

文金前往和平之家途中，檢閱身著民族盛裝的韓軍傳統儀仗隊，文在寅告訴金正恩，「外國人很喜歡我們的傳統儀仗隊，可惜現在的儀仗隊都簡化了，如果你來青瓦台，可以看到更棒的陣容。」金正恩開心回應，「如果總統邀請，我隨時都可訪問青瓦台。」

金允訪南韓 即興大合照

隨行人員介紹完畢，金正恩說，有些人在檢閱儀式後就要回去，文在寅立刻貼心提議，兩人與所有隨行人員來個大合照。一群人帶著笑顏，以板門店的北韓側為背景，拍下這幅不在計畫內的歷史性畫面。

峰會展開後，依照原本安排，雙方各有6人代表出席，在會議室各據一方。不過根據媒體畫面，上午文金峰會變成小範圍討論，兩韓僅各3人出席。雖然沒照原定計畫走，但從文金臉上止不住的笑意，兩人顯然毫不在意。

(中國時報)